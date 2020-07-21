СМИ обвинили Фирташа в банкротстве Запорожского титано-магниевого комбината

Под управлением Владимира Сивака, являвшегося ставленником олигарха Дмитрия Фирташа, Запорожский титано-магниевый комбинат якобы накопил более 1,5 млрд грн долгов. При этом структуры Фирташа обвинили в обогащении за счет покупки продукции ЗТМК ниже себестоимости и ее перепродаже конечным покупателям по ценам рынка.

Об этом сказано в материале "Вестей". Отмечается, что Фирташ якобы с помощью Сивака не только вгонял комбинат в долги, но и распределял в нужные карманы прибыль предприятия.

"Производимая ЗТМК продукция распродавалась фирмам-прокладкам фактически за бесценок. В период с 2015 по 2018 годы основными покупателями титана были: Tolexis International Limited, Тоlexis Enterprise AG, Titanium Standard Limited, ЧАО "Юкрейн Кемикал Продактс", ООО "Титан Украины", ООО "Институт горно-химической промышленности". Все шесть имеют прямое отношение к группе Дмитрия Фирташа. Они скупали титан за копейки, а после перепродавали продукт по спекулятивной цене международным компаниям. Так вместо модернизации производственных линий ЗТМК государству был нанесен немалый ущерб", – сообщается в статье.

Как утверждает издание, новому менеджменту ЗТМК удалось обеспечить бесперебойный производственный процесс во взаимодействии с Фондом госимущества.

Как Фирташ банкротит ЗТМК "Вести"

“Большую поддержку ЗТМК уже оказал непосредственно и Фонд государственного имущества. Он содействовал в обеспечении бесперебойных поставок ильменитового концентрата со стороны компании ЧАО ОГХК, что позволило продолжить производственные работы на предприятии. Если бы не эта помощь ФГИ, комбинат уже сегодня мог бы простаивать, так как экс-менеджмент в буквальном смысле слова обнулил все сырьевые склады флагмана по производству титана", – указывается в материале.

ЗТМК – единственный в Украине производитель губчатого титана. Предприятие также специализируется на производстве титанового шлака, титановых слитков и легированных сплавов. 51% акций ЗТМК принадлежит государству, 49% – компании Фирташа Tolexis Trading Limited.