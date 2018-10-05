''Финансовые ужасы и кризис'': стало известно, что ждет Украину без денег МВФ

Без помощи Международного валютного фонда Украине не хватит денежных ресурсов, чтобы безболезненно пройти 2019 и 2020 годы.

"До декабря 2019 года Украина должна заплатить более 10 млрд долларов по государственному долгу. Это почти треть бюджета страны на следующий год", – пишет председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек в колонке для "Экономической правды".

По его словам, без денег МВФ Национальный банк будет просто вынужден остановить валютную либерализацию и в конце концов Украине придется признать технический дефолт.

"Если до конца зимы Украина не найдет хотя бы 3 млрд долларов под 2-3% годовых, вполне вероятно, что весну мы встретим с курсом далеким от прогнозируемого. Гиперинфляция будет разъедать экономику страны с невероятной скоростью. Мы снова переживем все финансовые ужасы середины 90-х, кризиса 2008-го и 2014-15 годов, когда за считанные месяцы реальный доход граждан упал сразу в несколько раз", – отметил Шпек.

Эксперт прогнозирует, что уменьшение покупательной способности потянет валовой внутренний продукт вниз.

"Все достижения последних лет в виде сокращения соотношения долг/ВВП, стабилизация банковской системы, фискальная консолидация начнут разъедаться девальвацией", – резюмировал Шпек.

Как сообщал OBOZREVATEL, с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках.

Без повышения тарифа на газ Украина рискует не получить очередной кредитный транш МВФ. А это может привести к угрозам финансовой стабильности, нехватке валюты и замедлению экономического роста.