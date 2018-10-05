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МирСпорт

''Финансовые ужасы и кризис'': стало известно, что ждет Украину без денег МВФ

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Без помощи Международного валютного фонда Украине не хватит денежных ресурсов, чтобы безболезненно пройти 2019 и 2020 годы.

"До декабря 2019 года Украина должна заплатить более 10 млрд долларов по государственному долгу. Это почти треть бюджета страны на следующий год", – пишет председатель Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек в колонке для "Экономической правды".

По его словам, без денег МВФ Национальный банк будет просто вынужден остановить валютную либерализацию и в конце концов Украине придется признать технический дефолт.

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"Если до конца зимы Украина не найдет хотя бы 3 млрд долларов под 2-3% годовых, вполне вероятно, что весну мы встретим с курсом далеким от прогнозируемого. Гиперинфляция будет разъедать экономику страны с невероятной скоростью. Мы снова переживем все финансовые ужасы середины 90-х, кризиса 2008-го и 2014-15 годов, когда за считанные месяцы реальный доход граждан упал сразу в несколько раз", – отметил Шпек.

Эксперт прогнозирует, что уменьшение покупательной способности потянет валовой внутренний продукт вниз.

"Все достижения последних лет в виде сокращения соотношения долг/ВВП, стабилизация банковской системы, фискальная консолидация начнут разъедаться девальвацией", – резюмировал Шпек.

Как сообщал OBOZREVATEL, с июля 2017 года Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках.

Без повышения тарифа на газ Украина рискует не получить очередной кредитный транш МВФ. А это может привести к угрозам финансовой стабильности, нехватке валюты и замедлению экономического роста.

Персона
Роман Шпек
Место
Украина
Объекты
МВФНБУ
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Моня
Моня
ИЗ РАЗГОВОРА:".. а ще кажуть, що знайшли пiндоси дiвку мiцну i дуже гарну, та задешево придбали її. Пообiцяли взяти до себе, до свiтлих залiв, але так i не зробили цього, топчуть її десь у темному закутку, а далi не допускають. Так i живе вона роботяща та на все згодная.."
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Igraev Alex
Igraev Alex
С МВФ вас ждет тоже самое, только чуть позже, но еще круче)
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Смысл статьи весьма прост и незатейлив. Нерабы ДОЛЖНЫ выполнять хотелки хозяев из МВФ что бы получить очередную подачку
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