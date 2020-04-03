ФГИ приостановил процесс приватизации "Центрэнерго"

Глава Фонда госимущества в Украине Дмитрий Сенниченко "заморозил" приватизацию ПАО "Центрэнерго" из-за разразившегося в Украине и мире финансового кризиса.

"В условиях мировой экономической турбулентности, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственных предприятий до стабилизации ситуации на финансовых рынках", - подчеркнул Сенниченко, передает 368.media.

Он добавил, что подготовка крупных государственных компаний к приватизации продолжится: будут проводиться аудиты, разработка маркетинговых материалов для того, чтобы выставить государственные предприятия на приватизацию сразу после завершения кризиса. Однако сколько продлится кризис никто сказать пока не может.

Вместе с тем, также остаются вопросы и с руководством "Центрэнерго". С лета 2019 года и.о. гендиректора является Владимир Потапенко. Именно при нем компания отказалась от публичных закупок угля. В итоге компанию довели до 1,5 млрд гривен убытка за 9 месяцев 2019 года. Также стоит отметить, что смена руководства в лице Потапенко на Александра Корчинского была заблокирована по решению суда. Да и если говорить о последнем, то назначили его без конкурса по протекции советника Сенниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ узнали, что бизнесмен Игорь Коломойский назначил в менеджмент ПАТ "Центрэнерго" своих людей, которые, вероятно, помогли ему завладеть 700 млн грн, которых недосчитались в компании.

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