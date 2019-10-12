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12 октября • обновлено в 11:22
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Зарплаты повысят на 40%? "Слуга народа" зарегистрировала законопроект

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В Верховная Раде депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер зарегистрировал законопроект №2250, который полностью отменит налогообложение с зарплат работников младше 27 лет. Таким образом, работодатели смогут, не увеличивая фонд оплаты труда, повысить зарплаты на 40%.

Соответствующий законопроект под номером 2250 зарегистрирован на сайте Рады. Как поясняет парламентарий, значительное количество выпускников выезжают за границу на "заработки" из-за того, что не смогли трудоустроиться в Украине. Освобождение от налогов якобы позволит увеличить число рабочих мест для выпускников учебных заведений.

Зарплаты в Украине

Зарплаты в Украине

Еспресо.TV

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"Законопроектом предлагается освободить работодателей от уплаты единого социального взноса за работников, не достигших 27-летнего возраста. Также предлагается установить нулевую ставку налога на доходы физических лиц для работников в возрасте до 27 лет", – говорится в пояснительной записке к документу.

При этом такое решение может ударить и по пенсионерам, которые получают выплаты за счет налогов с работающих, и по бюджетам разных уровней, которые финансируются за счет налоги на доходы физлиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте Государственного бюджета на 2020 год указано, что в Украине минимальна заработная плата в следующем году должна вырасти на 550 гривен. Таким образом, размер минимальной зарплаты составит 4723 гривни.

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Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Теги
зарплата законопроект трудовая миграция
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Хорошее начинание- поощрение льготным налогообложением . Нужно только чтобы последствия просчитал опытный финансист... Потому, что расчет: мин.з/пл х 18% = 751.14 коп. Стоит ли из-за этого мизера оставаться тем, кто получать собирается в два-три раза больше? Правда, у тех кто уехал и расходы в 2-3 раза выше. Не лучше оставаться и участвовать в построении справедливого государства и для себя и для своих родных?!
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