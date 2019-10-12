Зарплаты повысят на 40%? "Слуга народа" зарегистрировала законопроект

В Верховная Раде депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер зарегистрировал законопроект №2250, который полностью отменит налогообложение с зарплат работников младше 27 лет. Таким образом, работодатели смогут, не увеличивая фонд оплаты труда, повысить зарплаты на 40%.

Соответствующий законопроект под номером 2250 зарегистрирован на сайте Рады. Как поясняет парламентарий, значительное количество выпускников выезжают за границу на "заработки" из-за того, что не смогли трудоустроиться в Украине. Освобождение от налогов якобы позволит увеличить число рабочих мест для выпускников учебных заведений.

Зарплаты в Украине Еспресо.TV

"Законопроектом предлагается освободить работодателей от уплаты единого социального взноса за работников, не достигших 27-летнего возраста. Также предлагается установить нулевую ставку налога на доходы физических лиц для работников в возрасте до 27 лет", – говорится в пояснительной записке к документу.

При этом такое решение может ударить и по пенсионерам, которые получают выплаты за счет налогов с работающих, и по бюджетам разных уровней, которые финансируются за счет налоги на доходы физлиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте Государственного бюджета на 2020 год указано, что в Украине минимальна заработная плата в следующем году должна вырасти на 550 гривен. Таким образом, размер минимальной зарплаты составит 4723 гривни.

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