"Большинство – простые ребята": Арахамия выступил за повышение зарплат депутатам до 100 тысяч

Нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен.

Такое мнение он высказал в комментарии изданию НВ. "Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы – от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", – сказал он.

Арахамия добавил, что выплаты депутатам это "очень деликатный вопрос" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

Сам глава фракции СН назвал себя "небедным человеком" и сообщил, что может себе позволить не думать о зарплате. По словам Арахамии, он тратит ее на благотворительность.

"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство – это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", – заключил он.

Давид Арахамия

Ранее OBOZREVATEL писал, сколько получают топ-чиновники в Украине. Средняя зарплата руководства крупных государственных компаний исчисляется сотнями тысяч гривен в месяц.

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