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27 декабря • обновлено в 00:39
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"Большинство – простые ребята": Арахамия выступил за повышение зарплат депутатам до 100 тысяч

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Нардеп и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен.

Такое мнение он высказал в комментарии изданию НВ. "Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы – от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", – сказал он.

Арахамия добавил, что выплаты депутатам это "очень деликатный вопрос" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

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Сам глава фракции СН назвал себя "небедным человеком" и сообщил, что может себе позволить не думать о зарплате. По словам Арахамии, он тратит ее на благотворительность.

"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство – это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно те, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", – заключил он.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

Ранее OBOZREVATEL писал, сколько получают топ-чиновники в Украине. Средняя зарплата руководства крупных государственных компаний исчисляется сотнями тысяч гривен в месяц.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа политика зарплата Верховная Рада Украины
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Комментарии
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Простые ребята не голжны стоить дорого. За что им платить?
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Гоша Злой
Гоша Злой
пятерика в конверте разве не достаточно зеленым соплежуям?
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Иванович Василий
Иванович Василий
А вот этого кадра - сдерживайте всеми силами! Именно такие "стотысячники" и способны создавать подобие властей РФ и Украины. Он спутал "более высокую оценку в голосовании" с "более высокими ожиданиями", якобы требующими более высокой соответствующей ожиданиям зарплаты. Так как: ожидания у общества более высокие были - КАК РАЗ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ТАКОГО РАЗРЫВА МЕЖ ИХ ДОХОДАМИ И ДОХОДАМИ ДЕПУТАТОВ! И подсовывателей своих идей под якобы идеи общества, голосовавшего за кого-то как за своего депутата - надо смело одергивать с их враньем. Поздравляю его, соврамши - как говорил герой Булгакова!
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