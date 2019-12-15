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15 декабря • обновлено в 16:44
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Запуск рынка земли: украинцам дали совет, как заработать

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После запуска свободного рынка земли украинцы не должны спешить с продажей своих земельных паев – в среднесрочной перспективе они могут хорошо заработать.

Как правильно распорядиться своей землей, рассказал в эфире ObozTV депутат Верховной Рады от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

На вопрос, что выгоднее для землевладельцев – продать пай или сдать в аренду, депутат предложил экономическую модель с перспективой на пять лет вперед.

"Например, есть молодая семья. 20-летние женятся, живут в селе, хотят переехать в город – Хмельницкий, Черкассы, нет разницы. Их родители, бабушки-дедушки, имеют 8-10 паев, 16-20 га земли… Я бы эту землю заложил в банк, получил бы дешевый кредит под маленькие проценты. Эти деньги дал бы молодым, чтобы купили жилье себе в областном центре, могли там работать и жить", – рассказал он.

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"Если они не хотят переехать, остаются в селе, надо эти средства привлечь и купить какую-нибудь технику – культиватор, плуг, еще что-нибудь. Одновременно сдать в аренду эту землю и за счет средств, полученных из аренды, гасить кредит. Тогда за 7-8 лет останется и земля, и уже завтра начнут кредитные средства работать, и будет за что гасить кредит", – поделился рецептом нардеп.

По мнению Солончука, это лучшая модель для украинцев, которые имеют экономические долгосрочные планы.

Запуск рынка земли: украинцам дали совет, как заработать

etcetera.media

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Рынок земли в Украине Мораторий на продажу земли земельная реформа
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Продать землю бабушек и дедушек иностранцам - и у Польшу холопами! Прекрасный бизнес-план!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Alex Mak, а я и есть "латиш". Никому я не продавалась
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Alex Mak
Alex Mak
Кристина Стефанова, ну тиж латишам продалась?
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