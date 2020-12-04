Врачам в Украине платят как безработным, молчать больше нельзя, – Степанов в обращении к Раде

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал Верховную Раду поддержать медиков, которые в период пандемии спасают жизни украинцев, и обеспечить им бюджет для повышения заработных плат. По расчетам главы ведомства, зарплату врача в 2021-м нужно повысить до 23 тыс. грн, медсестер до 17 тыс. грн, а санитарок – до 12 тысяч.

Об этом Максим Степанов заявил во время часа вопроса к правительству 4 декабря. "Медики получают зарплаты на уровне выплат по безработице. У врачей нет сил терпеть. Они хотели выйти и сказать, но если они оставят пациентов и выйдут, десятки тысяч жизней окажутся под угрозой. Они не могут, потому что давали клятву... Больше нельзя молчать. Я скажу от медицинского сообщества. Наша задача обеспечить достойную зарплату: 23 тысячи, 17 тысяч, 12 тысяч. Я прошу заполнить эти цифры", – заявил Степанов.

Также министр привел в пример врача, который спасает жизни и получает 6 тысяч гривен зарплаты. Медикам уже пообещали повышение зарплат, однако из-за недофинансирования медицинской сферы средств на это может не хватить. "Мы сделали расчеты – врач 23 тысячи, средний медицинский сотрудник – 17 тысяч, младший медицинский сотрудник – 12 тысяч. Я призываю не ставить врачей перед выбором, работать за копейки или покинуть страну", – сказал глава Минздрава.

По словам Степанова, в 2021-м на медицину необходимо выделить 296 млрд грн. При этом в госбюджете заложили значительно меньше средств – 159 млрд грн.

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