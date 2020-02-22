Исчезнут вещи и фрукты: в магазинах могут опустеть полки

Из-за коронавируса на рынках Украины могут исчезнуть дешевая обувь, одежда, игрушки и ширпотреб.

Из-за проблем с авиасообщением с Китаем товары из Поднебесной, которые сейчас составляют 80% ассортимента, заменит импорт из Турции и европейских стран. Но по более высокой цене.

Изменится и продуктовый рынок. Ведь экзотические фрукты и крупы на самом деле, как говорят эксперты, тоже из Поднебесной. Подробнее о том, что может пропасть с полок или подорожать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Перебои в поставках и авиацией, и морем

Проблемы с поставками товаров и продуктов из-за ограничений сообщения с Китаем уже начались. Об этом говорит OBOZREVATEL Алексей Дорошенко, глава национальной рады экономического развития.

В супермаркетах может исчезнуть дешевые продукты

"Проблемы с поставками уже начались – и авиацией, и морским путем. У меня самого некоторые товары так и не были отправлены с "Алибаба". И теперь непонятно, когда они вообще придут. Сейчас еще и сократилось количество судов, которые идут в Украину, в том числе и из Китая. Кроме того, непонятно, как они будут оформляться. Уже был прецедент – судно, которое вышло из Китая уже после вспышки коронавируса и зашло в Черное море, не могли принять. Никто не понимает, куда его направить в Херсонский порт или Одесский", – говорит Дорошенко.

Кроме того, по его словам, и без коронавируса в Одесском порту были проблемы с растаможкой.

"И без коронавируса вся растаможка в Одессе остановилась. Все искали обходные пути, нередко направляли грузы через Польшу. Поставки из Одессы идут с большими затруднениями, а, точнее, почти все стоит. И сейчас поставщики ищут новые каналы поставок из Китая. Хотя пока непонятно, будет ли ситуация расширяться в самом Китае. Ведь еще пару недель назад никто не ожидал такого расширения", – говорит Дорошенко.

По его словам, логистическую цепочку между Украиной и Китаем можно выстроить и через другую страну. "Но авиасообщение с другими странами закрывается тоже", – подчеркнул Дорошенко.

Что будет с промышленными товарами

Дорошенко прогнозирует, что из-за коронавируса в Украине сократятся поставки, в результате чего исчезнут китайские товары, а через время их заменит более дорогой импорт из других стран.

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"ВОЗ прогнозирует, что коронавирусом заболеет 2/3 населения всех стран, а вакцина будет готова только через 18 месяцев. Соответственно, это может повлиять на поставки. И не только из Китая, а вообще из любой страны мира, с которой мы работаем. В этом случае может быть общее подорожание всего. И мировой кризис, который несколько лет обходит Украину, может, в итоге, нагрянуть и к нам, и вот тогда ударить очень сильно", – говорит Дорошенко.

Импорт из Китая в Украину составляет 15% в географической структуре внешней торговли товарами за 2019 год, а экспорт – 7%. Таковы данные Государственной службы статистики Украины.

Согласно статистике, к нам из Поднебесной приходит много различной химии, в том числе бытовой, изделия из пластмассы, резины, каучука, бумага, картон, хлопок, трикотаж, текстиль, нитки, одежда из трикотажа и текстиля, обувь, мебель, игрушки.

Половину всего, чем торгует малый и средний бизнес, составляет китайский импорт. Это электроника, средства коммуникации, канцтовары, химия.

"Весь троещинский рынок в Киеве – это китайские товары. Если меры по ограничениям сообщения будут и дальше ужесточатся, пострадает весь малый и средний бизнес. Во внутреннем товарообороте китайской продукции, которой торгуют предприниматели, – больше 50%. Я говорю сейчас о секторе малого и среднего бизнеса, который в совокупности занимает 20% в объеме внутренней торговли страны", – говорит глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

Он не исключает, что в Украине могут ввести ограничения на ввоз товаров, как уже происходит в России.

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"Последствия мы почувствуем сразу. Тот же обувной рынок у нас на 80% китайский. Даже если написано производство стран Евросоюза, Вьетнама, обувь шьют на китайских заводах. Иногда по лекалам известных брендов. Ведь за оригинальную пару ботинок пришлось бы заплатить около $100. Это же касается верхней одежды, джинсов, текстиля. Просто продукция будет замещена другой, из Турции, Европы и других рынков. Но цены скакнут вверх", – считает Соболь.

Откуда идут поставки в крупные сети, в Ассоциации ритейлеров Украины нам не сказали.

"Такой аналитики у нас нет. Откуда доставляют товар, тонкий вопрос, коммерческая тайна. Многие оптом привозят товар в Европу, откуда мелкими партиями – сюда. Кто-то получает напрямую из Китая. Есть поставки даже из России. Но официальных подтверждений у нас нет. Нам никто такую информацию не заказывал", – говорит соучредитель Ассоциации Александр Фиалка.

Может ли Украина заменить Китай?

Многие товары, поставляемые из КНР, Украина может производить и сама – обувь, одежду, бытовую химию, когда работали соответствующие заводы.

"У нас и сейчас обувь и одежду шьют "в каждой подворотне", и не только в Одессе и Харькове. Но сырье они получают китайское. Это ткани, нитки, пуговицы, фурнитура. А ведь раньше наша страна производила и синтетически ткани, и текстиль", – говорит Дорошенко.

Сейчас, по его словам, Украина производит ткани только для спецодежды.

"Кожа, резиновые подошвы, основа для обуви – тоже из КНР. По моим данным, одежду и обувь из Китая мы уже почти не возим, потому что невыгодно, ведь зарплата в Китае в 4 раза больше, чем в Украине", – подчеркнул Дорошенко.

Что будет с продуктами?

Продуктов из Поднебесной в супермаркетах не увидишь. И по статистике, китайские продукты в общем объеме ввозимого в нашу страну продовольствия занимают десятые доли процента. Это ракообразные, орехи, семечки, продукты переработки овощей, рыбы и мяса. Вообще нет ничего из "молочки", мучных изделий, масла, жиров, алкоголя и овощей.

Экзотические фрукты могут исчезнуть или стать дороже

Но в Ассоциации малого и среднего бизнеса говорят, что это не так.

"Из КНР к нам поставляют экзотические фрукты, крупы. Не смотрите, что на них написано Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Тайланд. На самом деле, это все Китай. Поставщики идут на такую уловку, чтобы обойти требования по санитарным нормам. Это связано и с налогами. Поэтому часто страны-транзитеры, которые я перечислил, ввозят товар к себе и лепят свои красивые наклейки. Но глобально это все Китай", – говорит Руслан Соболь.

По его словам, такие хитрости касаются не только небольших павильонов и рынков, но и крупных сетей. Он прогнозируют, что такие продукты просто исчезнут.

"Мы мало получаем из Китая продуктов питания, лишь определенные культуры. А что касается овощей, вообще не вижу проблемы. Например, мы получали китайский чеснок, пока не наладили импорт из других стран. Кроме того, у нас и своего выращивалось много. И сейчас запасы есть. И если что, не сложно наладить поставки из той же Польши, и других европейских стран. Но цены будут выше", – говорит Дорошенко.

Но не только продуктов и одежды может коснуться коронавирус. Уже на сайте Прозорро появились первые данные о том, что предприятиям приходится в срочном порядке отказываться от поставок товаров из Китая из-за инфекции. И искать такую же продукцию в других странах.

Прозорро

"Проблем не будет – через посылки вирус не передается"

В действительности, никакого дефицита китайской продукции не будет, – успокаивает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Коронавирус не передается через посылки. Он передается воздушно-капельным путем. Поэтому никаких ограничений в связи с пересылкой посылок и товаров из Китая не будет. Единственная проблема – сокращение производства в самом Китае. На данный момент там закрылись многие кампании и предприятия. Но некоторые открывают повторно, например, представительства американской корпорации Apple", – уверил нас Пендзин.

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Что касается ценовой ситуации, по словам Пендзина, сейчас пока сырьевые рынки демонстрируют падение по ценам.

"Это связано с падением спроса со стороны самого Китая на металл и все остальное. Понимаете, Украина – это не такой большой рынок, который смог бы каким-то образом отреагировать на изменения в объемах китайского производства. Не предвижу каких-то достаточно серьезных изменений в предложениях и ценах", – убежден Пендзин.

Он подчеркнул, что если будет что-то уменьшаться в производстве Китая, всегда найдется альтернативный вариант – из Ближнего востока, Малайзии, Турции, который будет перекрывать поставки из КНР.

"Это же конкурентный рынок. Никто не будет надолго уходить с рынка, потому что он может быстро его потерять. В этой ситуации я не думаю, что что-то заметно изменится для украинских потребителей", – подчеркнул эксперт.

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