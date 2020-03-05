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5 марта • обновлено в 11:40
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В Украине подняли размер средней пенсии: в Пенсионном фонде сказали, на сколько

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Средний размер пенсии в Украине в 2019 году вырос на 437 грн. По состоянию на 1 января 2020 года он составил 3083 грн.

Об этом сказал глава Пенсионного фонда Евгений Капинус, подводя итоги работы за прошлый год, сообщили в пресс-службе ПФУ.

Ранее стало известно, что в январе 2020 года пенсии в Украине получили 632,4 тыс. пенсионеров-переселенцев. Общая сумма выплат – 3 млд гривен. Средний размер составил 4714 гривен.

Пенсия в Украине

Пенсия в Украине

"В частности, ежемесячно в Украине выплачивали пенсию 11,3 млн пенсионерам. Было назначено 378,8 тыс. новых пенсий. Также проведено 5 автоматических перерасчетов пенсий", – отметили в ПФУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили осовременивание пенсий в марте, которое должно было привести к росту выплат на 8-12%. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в законе не прописаны четкие сроки, потому решение по пенсиям будет принято "в течение года".

Кабинет министров Украины отменил осовременивание пенсий с 1 марта с нарушением закона и может получить множество судебных исков от простых украинцев.

В Украине индексацию пенсий проведут не в марте, как это было в прошлом году, а только в сентябре 2020-го. В среднем для пенсионеров старше 80 лет прибавка составит 700 грн с учетом повышения прожиточного минимума.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Пенсия в Украине
Персона
Евгений Капинус
Место
Украина
Теги
Пенсионный фонд пенсии
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Перепил Недо
Перепил Недо
Врут и не краснеют.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Перепил Недо, а шо ви хечете, щири украинци...
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