В Украине в 750 раз подорожают пошлины на документы: законопроект "слуг"

В Украине, чтобы заверить завещание, подтвердить подпись или написать доверенность, придется платить в десятки раз больше. Государственную пошлину на нотариальные услуги предлагают повысить в 17-750 раз (зависимо от услуги).

Соответствующие нововведения описаны в законопроекте №3236-1 (автор "Слуга народа" Даниил Гетманцев), который народные депутаты должны были рассмотреть 6 ноября, однако решение перенесли на следующее заседание.

Государственные нотариусы должны взимать плату за свои услуги в виде пошлины. Ее размер устанавливался еще в 90-х и действительно устарел. Но вместо того, чтобы разобраться, какая сумма способна покрыть расходы, Даниил Гетманцев решил одним решением в десятки раз увеличить цены.

Вот как подорожают основные услуги:

Заверить завещание

Сейчас : 85 копеек.

Будет: 255 грн.

За дубликат нотариально заверенных документов

Сейчас : 51 копейка.

Будет: 85 грн.

Заверить подпись на документе

Сейчас : 34 копейки.

Будет: 170 грн.

За подтверждения поручения на право пользования автомобилем

Сейчас : родственника первой линии: 1,7 грн; не родственникам: 5,1 грн.

Будет : родственника первой линии: 170 грн; не родственникам: 255 грн.



Таким образом, за удостоверение завещаний придется заплатить в 300 раз больше, за поручения – в 50-750 раз, за удостоверение подлинности каждой подписи на документах – в 500 раз, за передачу заявлений граждан – в 17 раз, за выдачу дубликатов нотариально удостоверенных документов – в 167 раз.

"Внесение данного законопроекта обусловлено необходимостью предотвращения уменьшению доходов местных бюджетов в современных условиях", – написал Гетманцев в пояснительной записке.

Пошлины на нотариальные услуги не могут быть существенным источником пополнения бюджета. Стоит понимать, что к государственным нотариусам обращаются, в том числе, и украинцы, которые не могут себе позволить платить много за такие же услуги у частных специалистов.

Государственные нотариусы за указанный выше перечень услуг могут брать только госпошлину. За дополнительные услуги (консультации и т.п) придется платить по прайсу, который утвердил областной отдел Минюста.

Частные нотариусы же берут столько, сколько захотят. Единственное ограничение для них: нельзя поставить выше цены, чем у конкурентов, иначе все уйдут к конкуренту. Для сравнения, если услугу "заверить завещание" Гетманцев предлагает оценить в 255 грн (что уже в десятки раз дороже, чем сейчас), то у частного нотариуса в Киеве за эту же услугу придется заплатить как минимум 700 грн.

Цена отличается в сотни раз, но к государственному нотариусу зачастую идут малообеспеченные украинцы, предварительно записавшись и отстояв очередь, частные же делают все то же, но без очередей и за относительно большие деньги.

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