В Украине в 750 раз подорожают пошлины на документы: законопроект "слуг"
Как и на что подорожают документы
Почему могут измениться цены
Сколько сейчас стоят документы
В Украине, чтобы заверить завещание, подтвердить подпись или написать доверенность, придется платить в десятки раз больше. Государственную пошлину на нотариальные услуги предлагают повысить в 17-750 раз (зависимо от услуги).
Соответствующие нововведения описаны в законопроекте №3236-1 (автор "Слуга народа" Даниил Гетманцев), который народные депутаты должны были рассмотреть 6 ноября, однако решение перенесли на следующее заседание.
Государственные нотариусы должны взимать плату за свои услуги в виде пошлины. Ее размер устанавливался еще в 90-х и действительно устарел. Но вместо того, чтобы разобраться, какая сумма способна покрыть расходы, Даниил Гетманцев решил одним решением в десятки раз увеличить цены.
Вот как подорожают основные услуги:
Заверить завещание
Сейчас: 85 копеек.
Будет: 255 грн.
За дубликат нотариально заверенных документов
Сейчас: 51 копейка.
Будет: 85 грн.
Заверить подпись на документе
Сейчас: 34 копейки.
Будет: 170 грн.
За подтверждения поручения на право пользования автомобилем
Сейчас:
родственника первой линии: 1,7 грн;
не родственникам: 5,1 грн.
Будет:
родственника первой линии: 170 грн;
не родственникам: 255 грн.
Таким образом, за удостоверение завещаний придется заплатить в 300 раз больше, за поручения – в 50-750 раз, за удостоверение подлинности каждой подписи на документах – в 500 раз, за передачу заявлений граждан – в 17 раз, за выдачу дубликатов нотариально удостоверенных документов – в 167 раз.Зачем повышать цены?
"Внесение данного законопроекта обусловлено необходимостью предотвращения уменьшению доходов местных бюджетов в современных условиях", – написал Гетманцев в пояснительной записке.
Пошлины на нотариальные услуги не могут быть существенным источником пополнения бюджета. Стоит понимать, что к государственным нотариусам обращаются, в том числе, и украинцы, которые не могут себе позволить платить много за такие же услуги у частных специалистов.Сколько стоят такие услуги у частных нотариусов?
Государственные нотариусы за указанный выше перечень услуг могут брать только госпошлину. За дополнительные услуги (консультации и т.п) придется платить по прайсу, который утвердил областной отдел Минюста.
Частные нотариусы же берут столько, сколько захотят. Единственное ограничение для них: нельзя поставить выше цены, чем у конкурентов, иначе все уйдут к конкуренту. Для сравнения, если услугу "заверить завещание" Гетманцев предлагает оценить в 255 грн (что уже в десятки раз дороже, чем сейчас), то у частного нотариуса в Киеве за эту же услугу придется заплатить как минимум 700 грн.
Цена отличается в сотни раз, но к государственному нотариусу зачастую идут малообеспеченные украинцы, предварительно записавшись и отстояв очередь, частные же делают все то же, но без очередей и за относительно большие деньги.
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года Украина ввела спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Тогда эксперты заявили, что Украине не грозит дефицит дизельного топлива из-за сокращения поставок из России. Более того, в течение 3-5 лет отечественный рынок может полностью перейти на другие источники поставок.
Кабинет министров Украины продлил действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года.