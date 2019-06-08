В Украине установили новый тариф и формулу цены на газ: сколько заплатим

В июне стоимость голубого топлива для украинцев должна составить около 8 грн/куб, а в июле – 7,7 грн. При этом формулу расчета тарифа кардинально изменили.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Причина – завышенные цены. По словам премьера Владимира Гройсмана, действующая цена доходит до 8,8 грн. Как будут определять тариф: минимальная цена на газ + НДС + расходы на транспортировку и распределение;

Минимальную цену будут определять, сравнивая четыре разные цифры: стоимость на Украинской энергетической бирже, среднюю таможенную стоимость импортируемого газа, коммерческий тариф "Нафтогаза" и цену, посчитанную по старым правилам. К примеру, если самый дешевый газ – на бирже в Украине, то "Нафтогаз" обязан формировать свой тариф, исходя из их цены. Если бы НАК уже руководствовался этими правилами, тариф для населения, считают в Кабмине, составил бы 7,81 грн/куб. Так:

Средняя таможенная стоимость импортного газа – 5,6-5,7 грн/куб без НДС;

На УЭБ – 5,5 грн/куб без НДС;

Тариф "Нафтогаза" для промышленности – 5,8 грн/куб;

Согласно устаревшему постановлению – 7,18 грн/куб.

Тариф на газ

В самом "Нафтогазе" с такими расчетами не соглашаются. Там уверяют, что, например, в июле украинцы и так будут платить 7,6-8,2 грн/куб. "На самом деле, мы уже снизили оптовую цену на газ в соответствии с движением рынка. Поэтому в зависимости от тарифа облгазов конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит от 7,6 до 8,2 грн за кубометр газа", – говорится в сообщении "Нафтогаза".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг получила у Регуляторной службы разрешение проверить все 20 облгазов, которые выставили платежки с перерасчетом. И все 20 компаний сразу же подали в суд: пытаются доказать, что будущие проверки незаконны.

14 марта НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможности не поднимать цены на газ с 1 мая 2019 года. С 1 ноября 2018-го газ для населения подорожал с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснил, что повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ. В случае, если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

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