В Украине субсидии оформили в самых дорогих многоэтажках страны: сколько получают на коммуналку

В одной из самых дорогих многоэтажек Киева на улице Хрещатик, 25 (дом "со звездой") субсидию оформили 13 семей. Судя по реестру, одна из них в прошлом отопительном сезоне получила из бюджета более 13 тысяч гривен.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Квартира "в доме со звездой" стоит примерно 8-10 млн грн (зависимо от метража и состояния). Для абсолютного большинства жить в такой квартире – большая роскошь. Система начислений субсидий рассчитана таким образом, что стоимость жилья не имеет значения – назначат выплату, или нет.

В результате имея огромные сбережения, проживая в самом дорогом доме столицы, все равно можно получать тысячи гривен от государства для оплаты коммуналки.

Получатели субсидий есть и в элитных новостройках, где каждый квадратный метр стоит не мене полторы тысячи долларов. Еще недавно у владельцев такого жилья были миллионы на покупку недвижимости, а сейчас они просят у государства деньги на коммуналку.

К примеру, в ЖК "Бульвар фонтанов" в Киеве квартиры стоят от 125 тысяч долларов. Дом сдан всего несколько лет назад, но в нем уже есть две семьи с субсидиями. То есть еще недавно жильцы нашли миллионы гривен, а теперь же не могут потратить несколько тысяч гривен, чтобы самостоятельно заплатить за коммуналку.

Практически нигде в Европе нет ситуации, когда человек с имуществом считается бедным: если у тебя есть своя квартира, но нет денег на ее содержание, ты можешь ее продать, получить деньги, арендовать квартиру и оплачивать коммуналку, рассказывает OBOZREVATEL координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр соцполитики Марина Лазебная заявила, что ведомство проверит льготы и пособия, а также пересмотрит программы, где есть злоупотребления.