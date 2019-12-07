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7 декабря • обновлено в 12:41
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В Украине резко взлетят цены на часть сигарет: решение "Слуги народа"

2.1т
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В Украине в 2020 году могут резко подорожать электронные сигареты. "Слуга народа" разработала и приняла в первом чтении законопроект №1210, который предусматривает резкий рост акцизов.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, за пачку обычных сигарет с января 2020-го придется отдавать 22,7 грн акциза, а за пачку "сигарет", которые применяют в электронных приспособлениях для курения – 24,2 грн. То есть их цены могут вырасти на 1,5 грн больше, чем цены на обычные сигареты.

электронные сигареты

электронные сигареты

pixabay.com

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Уже в 2021-м акциз на пачку (параллельно будет расти и цена) увеличится до 27,2 грн, а на электронные сигареты – до 29,1 грн.

К слову, больше придется платить и тем, кто часто продает квартиры и машины. За первую продажу, как и сейчас, предусмотрен налог в 5%. А за вторую в течение года – 18% (сейчас 5%).

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
сигареты налоги
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