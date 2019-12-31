В Украине резко изменится доллар, пересчитают за газ и ужесточат жизнь ФЛП: новшества 2020-го

Украинцев в 2020-м ждут новые тарифы за газ, ужесточение правил для физлиц-предпринимателей и изменения курса доллара. Кроме того, как обещают "Слуги народа", в новом году также запустят рынок земли.

Подробнее о том, что и для кого изменится – читайте в материале OBOZREVATEL.

Новый закон для физлиц-предпринимателей и покупателей

Главные новшество – кэшбек за жалобы и обязательные кассовые аппараты для физлиц-предпринимателей. Покупатели, которые заметят в товарном чеке неверно указанную сумму, или если его совсем не дадут, смогут получить вознаграждение.

Если в чеке сумма меньше, чем вы заплатили, или вам его вообще не выдали – пожалуйтесь в налоговую и стоимость покупки вам вернут, а покупку при этом можно будет оставить себе. Так, согласно закону, бизнес обязан заплатить штраф в размере 150% за товар или услугу, за который не выдал чек, а должен был. В таком случае часть штрафа (100% от стоимости товара) отдадут покупателю, а часть (50%) поступит в бюджет.

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Механизм такой компенсации прописан в документе. Покупатель жалуется в налоговую, а налоговая в сжатые сроки проверяет, было ли нарушение. После – штрафует и делится полученными деньгами с клиентом недобросовестного продавца.

Все, кроме первой группы единого налога (те, кто работает сам на себя без нанятых сотрудников), должны будут установить регистраторы расчетных операций.

С 1 октября 2020 - для "рисковых отраслей", а с 1 января 2021, и для остальных ФЛП на едином налоге - до 1 января 2021 года.

Введут абонплату на газ: платить придется даже тем, кто не пользуется голубым топливом

Уже с 1 января 2020-го украинцы будут получать платежки за газ, даже если вовсе не использовали голубое топливо. Платить придется за инфраструктуру. Мол, чтобы потребитель в любой момент мог открыть конфорку и получить газ, нужно содержать трубопровод, обслуживать целую сеть.

Размер абонентской платы будет считаться индивидуально. Для этого среднемесячное потребление газа в кубометра умножат на базовый коэффициент. Семьи с плитой и колонкой, которые используют 170 кубометров газа в год или 14-15 кубометров в месяц, ежемесячный платеж за доставку не будет превышать 16 грн.

"За основу берется объем потребления газа в течение "газового года". Это промежуток времени с начала октября до конца сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, умножается на тариф на доставку. Результат делится на 12 равных платежей, которые выплачиваются ежемесячно в течение года", – пояснили в пресс-службе Региональной газовой компании.

За доставку газа надо будет платить, даже если вы не используете газ в отдельные периоды. "В следующем году ваша плата за доставку будет скорректирована в соответствии с реальных объемов потребления. Если газовое оборудование, не используется вообще, и вы не планируете этого в будущем, то вам стоит рассмотреть возможность отсоединения от газовых сетей с пломбированием", – говорится в сообщении.

Что будет с курсом доллара

Курс доллара – традиционно один из самых политизированных вопросов. Но если раньше проблема была в резкой девальвации гривни, сейчас ситуация обратная. Гривня так быстро выросла, что обвалила экспортные выручки. Цены при этом импортеры снижать не стали. Инфляция действительно замедлилась, но говорить о падении цен не приходится.

Мнения о том, что будет с курсом доллара в 2020-м, можно условно разделить на три группы. Первая – оптимисты. К ним относится и аналитик Максим Пархоменко. Он считает, что стоимость доллара вовсе может упасть до 22 грн/$. Это бы снова привело к срыву планов по поступлениям в бюджет.

Причины:

программа с МВФ;

транзит газа + выплата 2,9 млрд долларов, выигранных у РФ;

при усилении темпов реформ можно смело ожидать роста спроса на украинские долговые бумаги.

"В следующем году большая часть налогов будет оставаться в Украине, а вывод прибыли в офшоры будет очень затруднен. И даже если их можно будет вывести из Украины, то перевести уже в другую юрисдикцию из офшоров будет крайне сложно. Таким образом, мы можем смело ожидать снижения вывода средств за рубеж", – отмечает аналитик.

Второй прогноз можно отнести к более сдержанному. В прогнозе на следующий год заложен курс 27 грн/$. Такой расчет произвело Министерство экономразвития, торговли и сельского хозяйства. Правда, такие оценки ведомство делает ежегодно и практически всегда ошибается. 27 грн/$ они ожидали и в этом году, более того, были уверены, что к концу года валюта будет продаваться по 29 грн/$.

Относительно негативный прогноз озвучивает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. Он считает, что курс будет колебаться около 26-27 грн/$. "Поэтому гривня должна откатиться назад, чтобы стать равновесной для всех участников рынка – экспортеров, импортеров, государства и населения. Таким уровнем, на наш взгляд, является отметка 26-27 грн за доллар", – прогнозирует эксперт.

Аналитик уверен, что стоимость валюты будет зависеть от политики НБУ и Минфина, активности инвесторов, а также ситуации на глобальных рынках, где сохраняются риски экономического кризиса.

Введут рынок земли

Накануне голосования президент Владимир Зеленский заявил, что решение о том, будут ли покупать землю иностранцы, должны принять на референдуме. Правда, в самом документе говорится только о том, что такие ограничения будут действовать до 2024 года. Более того, покупать паи смогут украинские юридические компании, которыми владеют украинцы. Но при этом никто не может запретить собственнику украинской компании, которая владеет землей, продать фирму иностранцу.

Итак, согласно проекту закона №2178-10 (автор глава профильного комитета Николай Сольский), землю смогут покупать:

граждане Украины;

юридические лица Украины;

территориальные общины;

государство.

Иностранцы имеют право получить землю по наследству, но при этом они обязаны в течение года продать свое наследство украинцам. Стоит отметить, что в версии законопроекта, который подал Кабмин, предлагали разрешить иностранным компаниям покупать паи в том случае, если они минимум три года работают в Украине.

Но против такого решения выступил президент Владимир Зеленский. Он и попросил поддержать ту версию законопроекта (от профильного комитета), которая такую норму не содержит.

К слову, накануне голосование несколько социологических агентств выпустили свои версии опросов по поддержке украинцами рынка земли. Результаты оказались кардинально разными. Так, группа "Рейтинг" (опрос проводили с 28 сентября по 1 октября) заявила, что против снятия моратория на продажу земли – 73% опрошенных. В то время как Киевский международный институт социологии (опрашивали 16-19 сентября) подсчитали, что только 52% против снятия моратория.

Еще одна спорная норма – сколько земли может попасть в одни руки. Такое ограничение позволяет исключить появление крупных монополистов. В версии комитета максимум это более 200 тыс. га. Однако Зеленский заявил, что рассмотреть стоит от одного до 20 тыс. га в одни руки.

В случае снятия моратория на продажу земли в Украине и открытия рынка гектар будет стоить $2200, заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий. "Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, действующая – это будет в среднем $2200 эквивалент за гектар. Если исходить из модели с ограничениями, это будет максимум $1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", – отметил он.

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