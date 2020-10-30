В Украине проверят стоимость квартир каждого и начислят налог: аналитик озвучил последствия

В Украине новая система начисления налога на недвижимость, при которой будут оценивать стоимость жилья, а не метраж, приведет к постоянному росту размера начислений.

Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик Сергей Родлер. Так, одно из старейших агентств недвижимости в мире – Knight Frank Group опубликовало список городов с самым высоким темпом роста цен на жилье в 2020 году и Киев занял в нем 11 место с цифрой в 11,2%. В других регионах страны ситуация схожая. Причем, растет не только "вторичка", но и "первичка" из-за большого числа импортных стройматериалов, активно дорожающих из-за роста курса.

"Не думаю, что это хорошая идея. В отличии от европейских стран, в Украине крайне волатильная валюта... К тому же стоит ожидать бесконечных споров на тему справедливой кадастровой оценки с требованием пересмотреть ее в меньшую сторону со стороны населения и в большую со стороны органов власти", – поясняет эксперт.

Сейчас в Украине налог на недвижимость платят только те, кто живет в квартирах от 60 квадратов и в домах от 120 кв.м. При этом по закону местные советы могут увеличить норму, то есть брать деньги только с тех, чьи квартиры имеют площадь от 70, а не 60 кв.м (в меньшую сторону менять нельзя).

Ставка налога – не больше 1,5% минималки за каждый квадрат. Как и в случае с площадью, местная власть может собирать меньше налогов и снижать налог (но не повышать). В комментарии OBOZREVATEL глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев рассказал, что в Верховной Раде готовят кардинальные изменения: хотят оценивать не метраж, а стоимость жилья.

Для этого используют кадастровый реестр. Он есть, но его нужно обновить и актуализировать. Тогда чиновники проверят стоимость жилья каждого украинца и пришлют квитанции тем, у кого дорогие квартира или дом. "К примеру, если у вас трехэтажный дом в предместье Киева, а мне от бабушки остался дом такого же метража в плохом месте. Мы будем платить одинаковый налог. А это неправильно. У нас есть база оценки недвижимости, дали время подготовить базу. Будут взимать налог исходя из стоимости жилья", – рассказал Гетманцев.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, физические-лица предприниматели, которые уже вышли на пенсию по возрасту, могут больше не платить за себя единый социальный взнос (ЕСВ).

Украинцы имеют право вернуть часть уплаченного подоходного налога (НДФЛ, 18% зарплаты). Если в прошлом году налогоплательщик платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную).