В Украине проведут новую индексацию пенсий: когда и кто получит на 700 грн больше

В Украине индексацию пенсий проведут не в марте, как это было в прошлом году, а только в сентябре 2020-го. При этом она коснется только пенсионеров старше 80 лет. В среднем для них общая прибавка составит 700 грн с учетом повышения прожиточного минимума.

Об этом на своей странице в Facebook заявила министр соцполитики Юлия Соколовская. "Индексация пенсий будет! А вместе с ней - и новая стратегия роста пенсий, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению Президента Владимира Зеленского!", – заявила политик. Правда, коснется это повышение не всех пенсионеров, как анонсировали ранее.

Итак:

в апреле 2020-го пересчитают пенсии тем, кто продолжил работать (у них вырос стаж) - 500 тыс. человек получат на 100 грн больше;

в сентябре 2020-го прибавку в среднем в 500 грн получат те, кто старше 80 лет (без учета роста прожиточного минимума); таких в Украине - 1,4 млн человек;

в декабре 2020-го – прибавку получат 6,8 млн человек на сумму от 8 до 171 грн (повышение прожиточного)

в 2021-м пенсии осовременят тем, кому от 78 лет;

в 2022-м - тем, кому от 75 лет.

"Если Парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие – на уход! Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые дополнительно ежемесячно получать по 670 грн", – добавила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 г. дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960 г.

Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

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