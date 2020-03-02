В Украине проведут новую индексацию пенсий: когда и кто получит на 700 грн больше

В Украине индексацию пенсий проведут не в марте, как это было в прошлом году, а только в сентябре 2020-го. При этом она коснется только пенсионеров старше 80 лет. В среднем для них общая прибавка составит 700 грн с учетом повышения прожиточного минимума.
Об этом на своей странице в Facebook заявила министр соцполитики Юлия Соколовская. "Индексация пенсий будет! А вместе с ней - и новая стратегия роста пенсий, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению Президента Владимира Зеленского!", – заявила политик. Правда, коснется это повышение не всех пенсионеров, как анонсировали ранее.
Итак:
в апреле 2020-го пересчитают пенсии тем, кто продолжил работать (у них вырос стаж) - 500 тыс. человек получат на 100 грн больше;
в сентябре 2020-го прибавку в среднем в 500 грн получат те, кто старше 80 лет (без учета роста прожиточного минимума); таких в Украине - 1,4 млн человек;
в декабре 2020-го – прибавку получат 6,8 млн человек на сумму от 8 до 171 грн (повышение прожиточного)
в 2021-м пенсии осовременят тем, кому от 78 лет;
в 2022-м - тем, кому от 75 лет.
"Если Парламент поддержит законопроект Минсоцполитики №2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одно пособие – на уход! Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые дополнительно ежемесячно получать по 670 грн", – добавила министр.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 г. дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960 г.
Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.
Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.
Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.