В Украине проиндексируют пенсии в мае: кто и почему останется без прибавки

В Украине из 11,4 млн пенсионеров на индексацию выплат в мае могут претендовать всего менее 7 млн человек.

Как говорится в материале OBOZREVATEL. В мае в рамках осовременивание в среднем на 260 грн больше получат 6,9 млн человек. Минимальная прибавка при этом составит 100 грн.

Без прибавки останутся:

те, кто получал минимальную или меньше средней зарплаты;

украинцы, которые имеют существенные прибавки к пенсиям (например, за счет дополнительно стажа);

те, кто получил пенсию по специальному закону (например, силовики).

Пенсии в Украине

Почему их пенсии не повысят? Как известно, пенсия украинцев считается по формуле: средняя зарплата за три прошлых года умножить на стаж в годах, умножить на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты и умножить на 1%.

Но иногда размер пенсии по формуле может быть меньше минимальной. По закону все, кто вышел на заслуженный отдых, должны получать не меньше 1638 грн. Допустим, что пенсия по формуле составляет 1400 грн. Ее автоматически повышают до 1638 грн. Однако, если к 1400 грн добавить 11%, получится 1554 грн. Это все равно меньше минималки. Поэтому такие пенсионеры будут получать после осовременивания столько, сколько и до него.

С другой стороны, те, у кого была маленькая или средняя зарплата и много стажа, уже сейчас за счет доплаты за стаж могут получать больше, чем после возможного осовременивания "голой" пенсии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

В Украине с 14 апреля текущего года началась выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

Как известно, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина.

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