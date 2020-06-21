В Украине подорожает доллар: сколько придется платить за валюту

В Украине доллар перешел к плавному подорожанию и уже к концу июня достигнет отметки в 27 грн/$. Новость о новом кредитном транше от МВФ уже не влияет на валютный рынок, а опасение по поводу возможной отставки руководства НБУ негативно отображается на настроениях инвесторов и продавцов валюты.

Подробнее о том, как и почему изменится курс доллара в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Курс доллара приблизится к 27 грн/$, кредит от МВФ уже "отыгран"

Украина получила первый транш кредита от МВФ, что привело к плавному укреплению гривни. Результат этого решения уже отыгран, теперь рынок реагирует на новые новости. Одна из них о возможной отставке главы НБУ Якова Смолия. Так, профильный комитет Рады принял решение отказаться принимать его отчет, а это может стать первым шагом к вотуму недоверия в адрес регулятора, но об этом позже.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб считает, что на этом фоне доллар может подорожать с 26,7 грн/$ до 27 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн", – прогнозирует Иосуб.

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Новости о том, что МВФ предполагает выделить второй транш средств в рамках программы stand-by в сентябре не оказали влияния на рынок, добавляет руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

"Рынок внимательно следит за ситуацией с распространением короновируса и решениями властей по ужесточению карантина. Очевидно, что экономика может не выдержать вторую волну жесткого карантина. Также, рынок следит за ситуацией вокруг НБУ, который находится под критикой парламента. Любая смена в Нацбанке может негативно сказаться на ситуации на рынке, ускорив выход нерезидентов", – отмечает Шевчишин. По его оценкам, гривня в ближайшую неделю будет колебаться в диапазоне 26,6-26,9 грн/$.

Эпопея вокруг НБУ

Как только Украина получила кредитный транш МВФ, в парламенте всерьез взялись за вопрос увольнения главы НБУ Якова Смолия. Слухи о его возможной отставке продолжаются уже второй год, но законно это сделать крайне сложно. Правила специально прописаны так, чтобы политики не имели никакого влияния на Нацбанк.

Глава НБУ отчитывается парламенту, но не подчиняется ему. А уволить его можно или по собственному желанию, если он устранится от выполнения работы, станет не дееспособным или потеряет деловую репутацию. Последний пункт наиболее спорный. Его, скорее всего, и могут использовать для увольнения (если на такой шаг все-таки решатся).

Все международные кредиторы выступают против влияния политиков на НБУ. Это общепринятое практически во всех развитых странах правило: банковский регулятор не может идти на поводу ни президента, ни парламента.

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В распоряжении OBOZREVATEL оказался этот документ, в котором говорится, что работа действующего главы НБУ на этом посту была неудовлетворительной.

"Национальный банк Украины, как в 2019 году и начале 2020 года, так и начиная с 2014 года не выполнил в полной мере своей основной конституционной функции – обеспечения стабильности денежной единицы Украины. Национальный банк Украины формировал и реализовывал крайне опасную для страны валютно-курсовую политику, которая искусственно углубила кризисные явления в экономике", – сказано в документе.

В любом случае, как минимум в ближайшее время в Украине резких скачков курса не будет, во всяком случае, в этом уверены опрошенные OBOZREVATEL эксперты. А глава НБУ, карьера которого оказалась в опасности, пока еще остается в своем кресле.