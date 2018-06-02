В Украине могут ввести абонплату на отопление и воду

В ближайшее время в Украине могут ввести абонентскую плату на отопление и воду. Данное нововведение прописано в законе "О жилищно-коммунальных услугах", который вступает в силу 10 июня.

Об этом говорится в материалеOBOZREVATEL.

Согласно закону в Украине для потребителей коммунальных услуг будет введено такое понятие как "плата за абонентское обслуживание". Как говорится в разъяснениях к закону, это сумма, которую потребитель платит исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору о предоставлении коммунальных услуг в многоквартирном доме (кроме услуг по поставке газа и электроэнергии).

Предполагается, что абонплата будет введена на воду и отопление. На данный момент точный размер абонплаты не установлен.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Украина для получения очередного кредитного транша от МВФ должна выполнить целый ряд требований, среди которых введение абонентских плат на отопление и газ. Обновленную версию меморандума с МВФ президент, глава НБУ и министр финансов подписали еще в прошлом году. Одни из невыполненных условий: введение абонплаты на газ и отопление.