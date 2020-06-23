В Украине изменят рабочий день: чиновница рассказала, коснется ли частных предприятий

В Украине изменят время начала рабочего дня из-за карантина

В Украине до 31 июля продлили карантин – помимо уже существующих ограничений, Кабмин также принял решение сместить начало рабочего дня на более позднее время. Это новшество будет действовать как для органов власти, Пенсионного фонда, социальных служб и центров предоставления админуслуг, так и для частного сектора.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила начальник отдела по вопросам гражданской защиты населения Уманского исполкома Елена Опрышко.

"Решение принимается по рекомендации главного санитарного врача региона. Не думаю, что будут какие-либо проблемы с выполнением. Региональные отделения Пенсионного фонда донесут своим подразделениям, центры предоставления административных услуг подчиняются местной власти, да и частные работодатели обязаны выполнять решения комиссии и будут это делать", – отметила она.

В Украине изменят время начала рабочего дня из-за карантина pixabay

К примеру, в 10:00 Кабмин предлагает открываться:

магазинам;

СТО;

почтовым отделениям;

спортивным залам;

офисам страховых компаний;

учреждениям образования;

социальным службам.

Также с 10:00 будет работать Пенсионный фонд, центры предоставления административных услуг, учреждения социальной защиты, а органы власти – с 8:00. OBOZREVATEL обратился за комментарием в "Новую почту" и в несколько сетей спортивных залов. Нам пояснили: пока ничего о новом графике не слышали, но при этом заверили, что будут выполнять все принятые на государственном уровне правила.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.