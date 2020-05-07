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7 мая • обновлено в 06:26
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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

В Украине должны взлететь тарифы на электроэнергию: энергетика оказалась в худшем за всю историю положении

5.7т
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В Украине критическая ситуация в энергетике. И в Кабмине, и в Нацкомиссии по энергетики и коммунальным услугам (НКРЭКУ) бьют тревогу: так плохо еще не было никогда. Без повышения тарифов для населения не обойтись, и хотя профильные ведомства уже разработали сценарий роста цен на "ток", официально никто не берет на себя ответственность заявить о таком шаге.

О том, как и для кого вырастут цены на электроэнергию – читайте в материале OBOZREVATEL.

Ситуация критическая: без повышения тарифов не обойтись

Ситуацию в энергетики Украины можно охарактеризовать тремя словами – все очень плохо. Потребление падает, долги растут, участники рынка на грани банкротства. И это не просто страшилки экспертов, с таким утверждением соглашаются все. "Мы переживаем самый большой энергетический кризис за всю историю Украины", – заявила на круглом столе 5 мая и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Надеяться, что закончится карантин и ситуация сама по себе решится, не стоит. И это не проблема энергетических гигантов, под угрозой энергетическая безопасность всей страны. Вот что произошло:

  • потребление упало на 9% (теплая зима, карантин, спад производства);

  • в гидроэнергетике самый низкий в истории Украины показатель производства (4303 млн кВт-час);

  • задолженность перед "Энергоатом" – 5 млрд грн;

  • в 2020-м вырос импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

В Украине должны взлететь тарифы на электроэнергию: энергетика оказалась в худшем за всю историю положении

"Еще одна проблема – стремительное неконтролируемое увеличение мощности возобновляемой энергетики в рамках устаревшей модели "зеленого" тарифа. К сожалению, время было потеряно, и за прошлый год такая мощность возросла почти втрое. Быстрый рост продолжился и в текущем году. Высокий "зеленый" тариф создает значительное финансовую нагрузку на рынок электрической энергии. Кроме того, это негарантированное производство, которое очень трудно регулировать системе", – подчеркнула Буславець.

Ситуацию на рынке электрической энергии нужно решать срочно, иначе генерация просто будет сокращаться.

"На период беспрецедентного кризиса мы ограничили импорт из Беларуси и России...Мы следим за ситуацией на рынке и понимаем, что должны защищать потребителей. Будем следить, если цена будет подниматься, и хоть это не очень рыночно, мы будем сдерживать рост", – заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

В Украине должны взлететь тарифы на электроэнергию: энергетика оказалась в худшем за всю историю положении

Выход из ситуации есть. Министерство, профильный комитет и регулятор разработали целый пакет решений и сейчас будут их согласовывать и воплощать в жизнь. Из важного для простого потребителя – все понимают, что без повышения тарифов не обойтись.

Предложения регулятора поднять тариф на 30% сразу же опубликовал целый ряд СМИ. Сама комиссия назвала такую информацию фейком. Мол, есть специальные обязательства, которые принимает Кабмин. И именно правительство принимает решение, по каким тарифам продавать электроэнергию.

При этом Нацкомиссия в очередной раз подчеркнула: они выступают за то, чтобы отменить перекрестное субсидирование, не вдаваясь в детали. Что такое перекрестное субсидирование? Если кто-то платит за электроэнергию меньше, то кому-то придется платить больше. Так и происходит: население недоплачивает, а бизнесу приходится переплачивать.

В Украине должны взлететь тарифы на электроэнергию: энергетика оказалась в худшем за всю историю положении

Сколько будут платить украинцы?

Сейчас украинцы в среднем платят за электроэнергию почти 1,1 грн за кВт-час. При этом первые 100 кВт-час стоят по 90 копеек, а каждый следующий – 1,68 грн. В НКРЭКУ же предлагают, чтобы усредненный тариф был на уровне 1,4 грн. То есть возможное подорожание составит 30%.

Эксперт в сфере энергетики Мирослава Качко уверена: повышать тарифы населению нужно было еще в прошлом году. С 1 июля прошлого года работает свободный рынок (именно его запуск и спровоцировал дисбалансы, так как не была решена проблема задолженностей), и по идее украинцы должны были платить за "свет" по рыночным тарифам.

В Украине должны взлететь тарифы на электроэнергию: энергетика оказалась в худшем за всю историю положении

Однако Кабмин тогда принял решение "заморозить" повышение и утвердил специальный указ. "По закону, предприятиям эту разницу между рыночным тарифом и тем, какой тариф назначен, должны компенсировать из бюджета. Разумеется, это не происходит. Сейчас стоимость электроэнергии для населения не соответствует рыночному уровню, и мы должны плавно уходить от перекрестного субсидирования", – уверена Качко.

Семья, которая сейчас платит за электроэнергию, предположим, 200 грн в месяц, согласно предложению НКРЭКУ после пересмотра тарифов должна будет заплатить 260 грн. Причем для субсидиантов эту разницу полностью покроет помощь от государства, а вот остальным придется переплатить незначительно.

Важно также заметить, что в среднем составляющая электроэнергии в общих платежках за коммунальные услуги составляет около 10-15%. Львиная доля – горячая вода и отопление зимой.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
Тарифы ЖКХ и субсидии
Место
Украина
Теги
коммунальные услуги тарифы субсидии
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Клятий Порох досі збагачується на тарифах..Йой...Це вже не Порох.
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
Зеленый тариф от зеленых клоунов - 73-м процентам зеленых пид@расов.
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bregovich mark
bregovich mark
Доуправляли д.о.л.б.о.е.бы.Доруководили дятлы.Тариф увеличить только для тех 73%,кто голосовал за слизь!и готовить столбы,веревки и мыло!
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
bregovich mark, дятел это ты это Ахметов поднять цену хочет мало ему денег суке,это же ему Облэнерго и контора принадлежит дурик
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Экономика Личные финансы

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