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19 марта • обновлено в 17:53
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В Украине АТБ ввела новые ограничения: в супермаркет будут пускать по очереди

7.3т
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В Украине сеть супермаркетов АТБ из-за пандемии коронавируса ввела ограничение на количество покупателей: одновременно в магазине может находиться до 15 человек. Новые правила вступили в силу с 19 марта.

Об этом сообщило издание "Факты", позже информацию также подтвердили OBOZREVATEL в самой компании, уточнив, что запрет действует во всех магазинах, независимо от их размера и места нахождения. Так, чтобы зайти в магазин новому покупателю, должен выйти предыдущий. Такое новшество должно обеспечить безопасность для всех посетителей супермаркета, так как они смогут соблюдать безопасное расстояние между собой.

В Украине АТБ ввела новые ограничения: в супермаркет будут пускать по очереди

fakty.com.ua

В Украине АТБ ввела новые ограничения: в супермаркет будут пускать по очереди

fakty.com.ua

Отметим, ранее компания приняла решение ограничить и количество товаров, которые может купить каждый посетитель: 5 единиц продуктов и 12 единиц напитков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
карантин супермаркет
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Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко
Чубатый Цырк зажигает огни!
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Иванова Елена
Иванова Елена
Вышиванко Перемогайло-Шароваренко, после слова "цырк" больше никаких сомнений в адекватности этого клоуна!!!
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