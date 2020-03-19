В Украине АТБ ввела новые ограничения: в супермаркет будут пускать по очереди

В Украине сеть супермаркетов АТБ из-за пандемии коронавируса ввела ограничение на количество покупателей: одновременно в магазине может находиться до 15 человек. Новые правила вступили в силу с 19 марта.

Об этом сообщило издание "Факты", позже информацию также подтвердили OBOZREVATEL в самой компании, уточнив, что запрет действует во всех магазинах, независимо от их размера и места нахождения. Так, чтобы зайти в магазин новому покупателю, должен выйти предыдущий. Такое новшество должно обеспечить безопасность для всех посетителей супермаркета, так как они смогут соблюдать безопасное расстояние между собой.

fakty.com.ua

fakty.com.ua

Отметим, ранее компания приняла решение ограничить и количество товаров, которые может купить каждый посетитель: 5 единиц продуктов и 12 единиц напитков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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