В РФ заявили о планах расширить "Северный поток-2", а в США планируют закрыть проект
Российская академия наук сделала заявление о том, что "Северный поток-2" можно будет расширить еще на несколько веток и использовать для доставки водорода в Европу.
О таких планах со ссылкой на Институт Европы Российской академии наук сообщило издание Finanz. Стоит отметить, что в США в это же время заявляют о планах остановить строительство газопровода.
По словам академиков, в перспективе этот газопровод можно будет использовать для поставок водорода. Специалист считает, что в этом контексте будет актуально расширить проект сразу до шести веток.
Он отметил, что сейчас ни Европа, ни Германия не имеют особой возможности транспортировать данный тип ресурса, чего нельзя будет сказать о России.
"Речь идет о зеленом водороде, который производится с помощью электролизеров, где электроэнергия поступает из возобновляемых источников энергии, а для переходного периода, допустим, и так называемый голубой и бирюзовый водород, который может идти из России", – заявили в академии наук.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.
Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта российского газопровода "Северный поток-2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм Газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.