В РФ заявили о планах расширить "Северный поток-2", а в США планируют закрыть проект

Российская академия наук сделала заявление о том, что "Северный поток-2" можно будет расширить еще на несколько веток и использовать для доставки водорода в Европу.

О таких планах со ссылкой на Институт Европы Российской академии наук сообщило издание Finanz. Стоит отметить, что в США в это же время заявляют о планах остановить строительство газопровода.

По словам академиков, в перспективе этот газопровод можно будет использовать для поставок водорода. Специалист считает, что в этом контексте будет актуально расширить проект сразу до шести веток.

Он отметил, что сейчас ни Европа, ни Германия не имеют особой возможности транспортировать данный тип ресурса, чего нельзя будет сказать о России.

"Речь идет о зеленом водороде, который производится с помощью электролизеров, где электроэнергия поступает из возобновляемых источников энергии, а для переходного периода, допустим, и так называемый голубой и бирюзовый водород, который может идти из России", – заявили в академии наук.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

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