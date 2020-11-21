В "Нафтогазе" рассказали, как платить на 40% меньше

Украинцы могут платить за газ до 40% меньше, если правильно выберут поставщика голубого топлива и тариф. С 1 августа каждый потребитель может выбирать, у кого и по какой цене покупать голубое топливо.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал глава ГПК "Нафтогаз" Максим Рабинович. "До 40% можно экономить и на цене. Сейчас все поставщики предлагают разные цены, месячные или годовые тарифы, депозиты (когда вы можете купить себе наперед определенный объем газа). В зависимости от своего потребления клиент может выбрать наиболее выгодное предложение. К примеру, у нас есть месячная и годовая цена. Годовая – это когда вы фиксируете цену газа на весь год и не зависите от колебаний рынка", – рассказал Рабинович.

В ноябре стоимость газа по годовому тарифу – 6,45 грн/м3. Каждый клиент может примерно оценить, сколько может потратить. Общий объем делят на 12 частей: каждый месяц нужно будет вносить равные суммы. При этом если окажется, что вы потратили больше, придется заплатить. Если наоборот – будет переплата.

Отметим, стоимость голубого топлива в Украине больше не регулирует Кабмин: каждый поставщик может сам устанавливать свою цену.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине с началом отопительного сезона начнут расти цены на газ. Как предполагают эксперты, голубое топливо будет дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне, однако значительно дороже, чем сейчас. Вместе с тем вырастут и цены на отопление.