В Кабмине резко изменили зарплату министра Украины по делам ветеранов: сколько получила

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в январе 2020 года получила в 8 раз меньшую зарплату, чем в декабре.

Выплаты чиновнице составили 18,4 тыс. гривен, тогда как месяцем ранее она получила (с учетом новогодних премий) 158,7 тыс. гривен. Об этом сообщили в министерстве по делам ветеранов, передают "Українські новини".

Зарплата Коляды

"Сумма средств, начисленная Коляде за январь, составила 18392 гривни, из них должностной оклад – 12952 гривни, надбавка за выслугу лет – 5400 гривен. Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 14805 гривен", – сказано в ответе министерства.

Зарплата в МинВОТ "Українські новини"

Зарплата в МинВОТ "Українські новини"

Зарплата первого заместителя министра Антона Колумбета составила 60450 гривен (в том числе 30000 гривен – премия, 15000 гривен – надбавка за интенсивность), заместителей Александра Терещенко – 42938 гривен (12000 гривен – премия, 18938 гривен – отпускные), Алексея Ильяшенко – 56000 гривен (в том числе премия – 21000 гривен), Руслана Калинина – 54888 гривен (в том числе премия – 26 666 гривен) и госсекретаря Людмилы Дараган – 73371 гривен (в том числе надбавка за выполнение особо важной работы эксперта реформ – 36642 гривен). После уплаты налогов на руки чиновники получили меньшие суммы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram