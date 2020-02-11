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11 февраля • обновлено в 10:54
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В Кабмине резко изменили зарплату министра Украины по делам ветеранов: сколько получила

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Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в январе 2020 года получила в 8 раз меньшую зарплату, чем в декабре.

Выплаты чиновнице составили 18,4 тыс. гривен, тогда как месяцем ранее она получила (с учетом новогодних премий) 158,7 тыс. гривен. Об этом сообщили в министерстве по делам ветеранов, передают "Українські новини".

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Зарплата Коляды

Зарплата Коляды

"Сумма средств, начисленная Коляде за январь, составила 18392 гривни, из них должностной оклад – 12952 гривни, надбавка за выслугу лет – 5400 гривен. Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 14805 гривен", – сказано в ответе министерства.

Зарплата в МинВОТ

Зарплата в МинВОТ

"Українські новини"

Зарплата в МинВОТ

Зарплата в МинВОТ

"Українські новини"

Зарплата первого заместителя министра Антона Колумбета составила 60450 гривен (в том числе 30000 гривен – премия, 15000 гривен – надбавка за интенсивность), заместителей Александра Терещенко – 42938 гривен (12000 гривен – премия, 18938 гривен – отпускные), Алексея Ильяшенко – 56000 гривен (в том числе премия – 21000 гривен), Руслана Калинина – 54888 гривен (в том числе премия – 26 666 гривен) и госсекретаря Людмилы Дараган – 73371 гривен (в том числе надбавка за выполнение особо важной работы эксперта реформ – 36642 гривен). После уплаты налогов на руки чиновники получили меньшие суммы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр экономики Милованов пожаловался на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

  • Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

  • В итоге министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч грн.

  • Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов грн.

  • В частности, рекордные 497,7 тысячи грн получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев. При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч грн, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч грн.

  • Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

  • Кабинет министров Украины привязал зарплаты министров и других топ-руководителей к средней зарплате по стране.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Зарплаты в Украине Декларации о доходах чиновников
Персона
Оксана Коляда
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц зарплата
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Пети Moщи
Пети Moщи
Это типа сама может уйдёт, тьфу
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