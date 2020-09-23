В Германии на мясокомбинатах устроили облавы на украинских заробитчан

Немецкая полиция рано утром в среду, 23 сентября, обыскала более 40 домов и предприятий, расследуя незаконный ввоз в страну иностранных сотрудников для работы на мясокомбинатах. Среди заробитчан есть и украинцы.

По словам спикера федеральной полиции, правоохранители собираются допросить более 80 иностранцев, приехавших из стран Восточной Европы, которые не входят в ЕС, таких как Украина и Беларусь. Об этом говорится в публикации Reuters.

В центре расследования – две компании, которые подозреваются в незаконном завозе людей в Германию для работы на мясокомбинатах. Под подозрением 10 человек.

"В этом году мясоперерабатывающий сектор Германии критиковали за широкое использование работников-мигрантов из Восточной Европы, поскольку теснота и ненадлежащая защита работников способствовали вспышкам коронавируса на немецких предприятиях", – отметил агентство.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди украинских заробитчан, которые едут в Польшу, заметно увеличилось количество владельцев малого и среднего бизнеса, обанкротившихся во время пандемии. Также конкуренцию им начали составлять трудовые мигранты из Беларуси.

Украинцы могут выехать на работу в Польшу без трудовой визы – только при наличии биометрического паспорта, даже несмотря на карантин. Однако такие правила не распространяются для въезда в другие страны ЕС.

Украинские заробитчане все чаще становятся жертвами мошенников, которые берут деньги за фейковое трудоустройство.

22 сентября стало известно, что в Германии начали бороться с украинскими заробитчанами, которые пытаются нелегально попасть в страну.