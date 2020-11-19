Украину из-за коронавируса ждет наихудшая рецессия, миллионы могут остаться за чертой бедности: что делать

Украина может столкнуться с наихудшей экономической рецессией за десятилетие, говорится в данных исследования Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Из-за пандемии более 80% семей уже потеряли часть дохода, а количество бедных украинцев может вырасти до 9 млн.

Но действительно ли эти цифры демонстрируют объективную картину и какие группы населения пострадают прежде всего – разбирался OBOZREVATEL.

В своих подсчетах международные организации преимущественно оперируют понятием крайней бедности. По методике подсчетов Всемирного банка она наступает, когда человек имеет доход менее 1,9 долл в день. Но этот показатель более применим к очень бедным странам Африки и Азии. В Украине людей, которые находятся за чертой крайней бедности, очень мало. По данным Всемирного банка – всего 0,01%. В то же время бедность существует в любой стране, но определяется и другими критериями.

К примеру, в Украине бедными считают людей, которые зарабатывают в месяц меньше установленного фактического прожиточного минимума. По данным сентября 2020-го, он составлял 3763 грн. Это больше чем вдвое выше уровня крайней бедности, но если отталкиваться от этой цифры, бедных украинцев очень много. По прогнозам Института демографии и социальных исследований НАН, в 2020-м в Украине бедными станут аж 45% граждан.

"По итогам 2019-го года, по нашим подсчетам, были бедными 41% украинцев, – рассказывает заведующая сектором исследования уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований НАН Людмила Черенько. – Это определялось по критерию расходов ниже фактического прожиточного минимума. Если бы экономический спад не начался с конца 2019-го года и не было бы карантина, то в 2020-м ожидалось бы огромное снижение бедности, чуть ли не до 31%. Из-за пандемии, как вы видите, нас отбросило на несколько лет назад".

Если отталкиваться от данных Института демографии, бедных украинцев уже гораздо больше чем 9 млн. Но есть и другие разновидности бедности, к примеру, относительная(дискретная) бедность. Как объясняет экономист Олег Пендзин, она наступает тогда, когда гражданин вынужден жить на бюджетные выплаты.

"Формально, к бедным относится любая категория граждан, которая для выживания обращается за помощью к государству. Все субсидианты – это люди формально бедные. Это не абсолютная бедность, о которой говорит ООН, это несколько другое. При такой бедности доход человека близится к прожиточному минимуму", – говорит Олег Пендзин.

Какую именно бедность отразило в своем отчете Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине – определить достаточно сложно, ведь критериев оценки они не привели. Но очевидно одно – финансовое благополучие украинцев к концу 2020-го существенного ухудшится.

Основные группы риска – это домохозяйства, где есть один и более безработный, а также домохозяйства с тремя и более детьми, детьми до трех лет, неполные семьи.

"По итогам года бедность увеличится по всем группам населения, – утверждает Людмила Черенько. – Но среди одних меньше, среди других больше. В зоне риска, в первую очередь, люди с низким уровнем образования, которые имеют меньше возможности работать онлайн. Они же больше всего и пострадали в период жесткого карантина весной".

Так же тенденция отразится и на малообеспеченных слоях населения. Вся социальная помощь привязана к прожиточному минимуму, потому люди, которые ею пользуются, закономерно имеют самый низкий уровень доходов. Более того, доходы социально незащищенных категорий растут медленнее, чем средние доходы других категорий, потому их покупательная способность только уменьшается.

"При росте средней заработной платы приблизительно на 15-20% в год средние доходы населения растут меньше, – рассказывает Олег Пендзин, – потому что у малообеспеченных слоев населения индексация социальных выплат проходит в меньшей мере, чем рост средней заработной платы. Индексация прожиточного минимума происходит два раза в год, исходя из прогнозного уровня инфляции. Прошлые годы при прогнозном уровне инфляции 10%, она была 18%, были периоды и до 40%. Если фактическая инфляция выше прогнозной, малообеспеченные граждане – беднеют. В странах такого типа социальной помощи, как Украина, происходит расслоение населения. Те, кто работает и получает зарплату, становятся относительно богаче, а те, кто сидят на социалке, еще беднее".

В первой половине 2020-го года эксперты прогнозировали рост безработицы, но тогда прогноз не оправдался, ведь работодатели нашли возможность адаптироваться к вызовам карантина. Людей переводили на неполную рабочую неделю, отправляли в административный отпуск или давали использовать регулярные отпуска. Но это был буфер, которым можно воспользоваться раз в году, говорит доцент Киевской школы экономики Ольга Купец:

"Сейчас может быть большая волна увольнений, чем весной. Пострадают сферы, которые нельзя перевести на дистанционную работу, в частности, сфера услуг. Можно говорить о том, что нужна помощь от государства безработным и частично безработным. Но я склоняюсь к тому, что нужно использовать превентивные меры. Нужна поддержка бизнеса, чтобы он не закрывался и не было увольнений. Нужно не просто давать деньги на предание, а позволять людям зарабатывать. Также в группе риска домохозяйства с детьми. Лучшая помощью им – дать возможность зарабатывать родителям: не нужно закрывать школы и детсады".

Среди возможной поддержки бизнеса Ольга Купец советует использовать дерегуляционные методы: меньше штрафов, более благоприятная атмосфера ведения бизнеса, упрощение регистрации.

В то же время Людмила Черенько уверена, что бы правительство ни делало, это не даст эффекта на фоне экономического спада. Ситуация улучшится только с ростом экономики.

Если случится чудо и до конца года экономика выйдет из пике, а в январе-феврале пойдет ее рост, то тогда в 2021-м году, возможно, будет стабилизация уровня жизни и у некоторых вырастут доходы. В таком случае стабилизации ситуации с бедностью нужно ждать к 2022-му году, подытожила Черенько.