Украинцы заплатят за свои квартиры налоги: платежки придут до июля

Украинцы должны заплатить налоги за свои квартиры и дома. Коснется это только тех, кто живет в квартирах от 60 квадратов и домах – от 120. Сумма, зависимо от площади, может доходить до нескольких тысяч гривен. А тем, кто не заплатит вовремя, насчитают еще и штрафы.

О том, за что, сколько и когда нужно заплатить – в материале OBOZREVATEL.

Когда, кому и сколько нужно заплатить

Украинцам до 1 июля пришлют платежки об уплате налога на недвижимость. На то, чтобы заплатить государству, дается ровно два месяца и тех, кто по какой-то причине забудет заплатить, могут оштрафовать.

Сколько нужно заплатить. Размер налога определяет местная власть. Закон же их ограничивает максимальной ставкой – 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. По решению городского или сельского совета вместо 1,5% могут, например, взимать 1% минималки.

Налог pixabay.com

Важно также отметить, что размер минимальной заработной платы учитывается по состоянию на 1 января прошлого года. Тогда минималка составляла 3723 грн. То есть за квадрат придется платить 37,2 грн.

К примеру, за квартиру площадью 100 квадратов придется оплатить налог в размере 1 488 грн.

Кому нужно заплатить. Налог платят украинцы, которые владеют домами и квартирами площадью от 60 и 120 квадратов. Однако, как и в случае со ставками, местная власть имеет право норму увеличить. Например, взимать налог только с квартир площадью, например, от 80 квадратов. Но уменьшить до 50 – нельзя.

Тем же, кто владеет элитной недвижимостью, заплатить придется в разы больше. Так, за квартиру в 300 квадратов и дом в 600 помимо самого налога придется еще внести 25 тыс. грн разовой выплаты. Более того, считать будут не только с "лишних" квадратов, а со всей площади.

К слову, облагается налогом не только жилая, но и любая другая недвижимость, в том числе пристройки к дому (сараи). Правда, в большинстве местных советов приняли решение для сараев установить налоговую ставку в размере 0%.

"В случае если контролирующий орган не направил (не вручил) налоговое / налоговые уведомления-решения до 1 июля года, следующего за отчетным, физические лица освобождаются от ответственности за несвоевременную уплату налогового обязательства (пп. 266.10.2 НКУ)", – пояснили в ГФС.

Налоги в Украине pixabay.com

За что можно не платить:

за недвижимость в зоне отчуждения;

за детские дома семейного типа;

за дома и квартиры детей-сирот и тех, кто лишился родительской опеки;

за недвижимость в общежитиях.

Как накажут тех, кто не заплатит

Налог нужно заплатить в течение двух месяцев с момента, как пришла квитанция. Если опоздать, то придется заплатить штраф. "Согласно 266 ст. Налогового кодекса налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть трех лет", – пояснили фискалы. Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать.

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Украинцам, которые живут в больших домах или квартирах, но при этом не получили извещения, лучше самим обратиться в местное подразделение ГФС и уточнить, сколько и когда им нужно заплатить. По закону, если уведомления не смогли вручить лично, то оно считается врученным со дня, которое указала почтовая служба.

"Если почтовая служба не может вручить налоговое извещение из-за того, что плательщика нет по месту регистрации или он отказался принять сообщение, налоговое извещение считается врученным со дня, который почтовая служба указала в сообщении о вручении", - поясняют в ГФС.

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