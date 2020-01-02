Украинцы заплатят за газ по новым тарифам: сколько стоит с 1 января и почему придется переплачивать

В Украине с начала 2020-го вступили в силу новые тарифы на газ. Зависимо от региона, платить придется до 8 грн за кубометр. Это почти на гривню больше, чем в конце прошлого года. При этом из-за "страховой цены" от Кабмина простые украинцы вынуждены будут платить больше, чем бизнес.

Подробнее о том, как и для кого изменятся цены на газ, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько заплатят украинцы

В Украине с 1 января 2020-го действуют два тарифа на газ для населения. Первый – страховая цена. Она составит около 7-8 грн за кубометр (зависимо от региона), второй – "страховой". Его специально внедрило правительство для того, чтобы выровнять последствия колебания цен.

Причем правила прописали таким образом, что украинцам для отказа от страховой цены нужно было писать специальное заявление. Документ нужно было предоставить своему поставщику с 10 по 24 декабря. Но учитывая, что тогда вопрос транзита газ из России был под вопросам, те, кто отказывался от страховой цены, рисковали платить и вовсе больше 10 грн за кубометр.

Сколько будем платить с января 2020-го:

5500 грн + 20% НДС + наценка поставщика до 2,5% + тариф на транспортировку.

Если принимать во внимание транзитные ставки, которые ранее действовали в Украине, кубометр будет обходиться от 7 до 8 грн. Цена зависит от региона. Куда-то доставлять голубое топливо дороже, куда-то – дешевле. Традиционно больше всего за транзит платят жители Николаева, Винницы и Ривне, а самые низкие тарифы – в Киеве и Кременчуге.

Единый "страховой" тариф будет действовать до конца зимы. "С 1 января 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газзбутив и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года", – говорится в заявлении НАКа.

Новости Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту

Но здесь есть одно больное "но". Учитывая, что новый транзитный контракт с Россией все-таки подписали, рыночные цены (второй тариф) могут оказаться даже ниже, чем "страховая" стоимость.

Сколько заплатит семья по новым тарифам (из учета цены в 8 грн/куб):

За плиту:

Было: 68,3 грн (в 2019-м)

Будет: 79,2 грн (в 2020-м)

За плиту и подогрев воды газом:

Было: 217,3 грн (в 2019-м)

Будет: 252 грн (в 2020-м).

Почему со "страховой" ценой придется переплачивать

"Ежемесячная стоимость газа в течение первого квартала 2020 году может быть и выше гарантированной цены и ниже. В январе они выстроились на одном уровне, но какая ситуация будет в феврале - трудно предсказать", – один из руководителей "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

В то же время независимые аналитики уверены – стоимость газа на открытом рынке будет варьироваться от 5,2 до 5,5 грн за куб с НДС до конца отопительного периода. Обычным семьям предлагают покупать голубое топливо сразу по максимально возможной цене. Это означает, что в "удачный" месяц за кубометр придется переплачивать больше 30 коп.

Подписание контракта на транзит в конце декабря было фактором сохранения стабильной цены газа в начале 2020 года. В конце декабря на европейских хабах установлено фьючерсные котировки в пределах 12-13 евро за мегаватт, для сравнения, это цена середины декабря, которая в пересчете до границы с Украиной составит около 5200-5500 грн /тыс. куб. м. с НДС. Ориентировочно в Украине цены в первом квартале 2020-го будут находиться примерно на том диапазоне, или даже на уровень ниже", – заявил OBOZREVATEL глава биржевого комитета Украинской энергетической бирже Алексей Дубовский.

Правда, все еще возможно, что цены на газ вырастут. Для этого нужно, чтобы:

в Европе резко похолодало, что может вызвать рост спроса на газ;

стоимость гривни резко снизилась, что приведет к росту цен на импортное топливо.

Оба механизма - ежемесячной и гарантированной цены - отвечают требованиям МВФ. Согласно международным обязательствам, с 1 января 2020-го Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. Это означает, что оптовая цена для бытовых потребителей должна соответствовать рыночной цене для коммерческих потребителей.

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