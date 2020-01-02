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2 января • обновлено в 19:32
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Украинцы заплатят за газ по новым тарифам: сколько стоит с 1 января и почему придется переплачивать

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В Украине с начала 2020-го вступили в силу новые тарифы на газ. Зависимо от региона, платить придется до 8 грн за кубометр. Это почти на гривню больше, чем в конце прошлого года. При этом из-за "страховой цены" от Кабмина простые украинцы вынуждены будут платить больше, чем бизнес.

Подробнее о том, как и для кого изменятся цены на газ, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько заплатят украинцы

В Украине с 1 января 2020-го действуют два тарифа на газ для населения. Первый – страховая цена. Она составит около 7-8 грн за кубометр (зависимо от региона), второй – "страховой". Его специально внедрило правительство для того, чтобы выровнять последствия колебания цен.

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Причем правила прописали таким образом, что украинцам для отказа от страховой цены нужно было писать специальное заявление. Документ нужно было предоставить своему поставщику с 10 по 24 декабря. Но учитывая, что тогда вопрос транзита газ из России был под вопросам, те, кто отказывался от страховой цены, рисковали платить и вовсе больше 10 грн за кубометр.

Украинцы заплатят за газ по новым тарифам: сколько стоит с 1 января и почему придется переплачивать

Сколько будем платить с января 2020-го:

  • 5500 грн + 20% НДС + наценка поставщика до 2,5% + тариф на транспортировку.

Если принимать во внимание транзитные ставки, которые ранее действовали в Украине, кубометр будет обходиться от 7 до 8 грн. Цена зависит от региона. Куда-то доставлять голубое топливо дороже, куда-то – дешевле. Традиционно больше всего за транзит платят жители Николаева, Винницы и Ривне, а самые низкие тарифы – в Киеве и Кременчуге.

Единый "страховой" тариф будет действовать до конца зимы. "С 1 января 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газзбутив и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года", – говорится в заявлении НАКа.

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Но здесь есть одно больное "но". Учитывая, что новый транзитный контракт с Россией все-таки подписали, рыночные цены (второй тариф) могут оказаться даже ниже, чем "страховая" стоимость.

Сколько заплатит семья по новым тарифам (из учета цены в 8 грн/куб):

За плиту:

  • Было: 68,3 грн (в 2019-м)

  • Будет: 79,2 грн (в 2020-м)

За плиту и подогрев воды газом:

  • Было: 217,3 грн (в 2019-м)

  • Будет: 252 грн (в 2020-м).

Почему со "страховой" ценой придется переплачивать

"Ежемесячная стоимость газа в течение первого квартала 2020 году может быть и выше гарантированной цены и ниже. В январе они выстроились на одном уровне, но какая ситуация будет в феврале - трудно предсказать", – один из руководителей "Нафтогаза" Андрей Фаворов.

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В то же время независимые аналитики уверены – стоимость газа на открытом рынке будет варьироваться от 5,2 до 5,5 грн за куб с НДС до конца отопительного периода. Обычным семьям предлагают покупать голубое топливо сразу по максимально возможной цене. Это означает, что в "удачный" месяц за кубометр придется переплачивать больше 30 коп.

Подписание контракта на транзит в конце декабря было фактором сохранения стабильной цены газа в начале 2020 года. В конце декабря на европейских хабах установлено фьючерсные котировки в пределах 12-13 евро за мегаватт, для сравнения, это цена середины декабря, которая в пересчете до границы с Украиной составит около 5200-5500 грн /тыс. куб. м. с НДС. Ориентировочно в Украине цены в первом квартале 2020-го будут находиться примерно на том диапазоне, или даже на уровень ниже", – заявил OBOZREVATEL глава биржевого комитета Украинской энергетической бирже Алексей Дубовский.

Правда, все еще возможно, что цены на газ вырастут. Для этого нужно, чтобы:

  • в Европе резко похолодало, что может вызвать рост спроса на газ;

  • стоимость гривни резко снизилась, что приведет к росту цен на импортное топливо.

Оба механизма - ежемесячной и гарантированной цены - отвечают требованиям МВФ. Согласно международным обязательствам, с 1 января 2020-го Украина переходит на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей в рамках ПСО. Это означает, что оптовая цена для бытовых потребителей должна соответствовать рыночной цене для коммерческих потребителей.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тема
Рынок газа
Место
Украина
Теги
коммунальные услуги тарифы газ
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