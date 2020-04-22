Украинцы заплатят налоги на квартиры и дома: сколько придется отдать за каждый метр

Украинцам уже через считанные недели придут платежки на недвижимость. Раз в год каждый владелец относительно больших квартир и домов должен оплатить "лишние" квадраты. Сумма привязана к минималке, поэтому размер растет с каждым годом.

О том, кому и сколько придется заплатить в 2020-м – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кто и сколько платит

Платить нужно только за "лишние" квадраты. На уровне государства установлена норма в 60 квадратов для квартир и 120 квадратов для домов (или 180 кв.м если есть и дом, и квартира). Налог поступает в местные бюджеты, поэтому городские и сельские советы имеют право принять решение и увеличить норматив для своих жителей.

Взимать деньги с площади, которая превышает, например, 80 квадратов, а не 60. Но снизить норму никто не может. Как рассказывает налоговый эксперт Геннадий Грушко, большинство местных советов норму не пересмотрело: платят так, как сказано в Налоговом кодексе.

"Для местной власти налог на недвижимость является важным источником пополнения бюджета. Особенно, если это касается небольших населенных пунктов. Поэтому им просто не выгодно завышать норматив", – поясняет Грушко.

Как считается количество квадратов, за которые нужно заплатить:

Площадь дома/квартиры - норматив площади = площадь, за которую нужно заплатить налог.

К примеру, если площадь вашей квартиры 90 квадратов и она принадлежит только вам, то заплатить придется за 30 квадратов. Если же у вас есть 1/2 квартиры площадь, то платить не придется (по 45 квадратов на каждого человека).

Оплачивается каждый квадратный метр выше нормы. На уровне государства установлена единая ставка в 1,5% от прошлогодней минималки (70,6 грн). Однако, во многих городах ставку снизили до 1% (41,7 грн). Как и в случае с площадь, местная власть имеет право снизить ставку, но не увеличить ее. То есть меньше требовать можно, а больше – нельзя.

Допустим, за лишние 30 кв. м со ставкой налога в 1,5% в 2020-м необходимо заплатить налог в размере 2118 грн. Если же ставку снизили до 1%, то налог за такую же площадь составит уже 1251 грн.

Отдельно придется заплатить за "шикарную недвижимость", В понимании законодателя, это квартиры от 300 кв.м и дома от 600 кв.м. Для них, помимо основного налога, есть дополнительный ежегодный платеж "на роскошь" в размере 25 тыс. грн.

Платить нужно и за пристройки, сараи – все нежилые помещение. Правда, в следующем году, оплачивая налог за текущий, месяцы, когда был карантин, отнимут при расчете размера налога на нежилые помещения.

"На период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Закон Украины от 17.03.2020 г.. № 533-их), и с целью поддержки налогоплательщиков с 01.03.2020 г.. по 30.04.2020 г.. объекты нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц, не являющихся объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество", – пояснили в налоговой.

Когда придут платежки и что, если не заплатить

Украинцы должны получить квитанции до 1 июля. Однако, уведомления могут прийти и раньше. После вручения уведомления (его могут отдать, например, родственникам, которые живут по тому же адресу), на оплату есть два месяца.

"Согласно ст. 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть трех лет", – пояснили фискалы. Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать.

К слову, ежегодно около миллиона украинцев получают квитанции. Причем, как отмечает юрист Александр Плахотник, судя по данным сборов, платят украинцы исправно. Если лично вручить уведомление не удалось, то датой вручения будут считать ту дату, которая укажет почтовая служба.

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