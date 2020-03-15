"За нас молятся египтяне": как украинцы из-за коронавируса оказались в ловушке карантина

Украинцы по всему миру оказались в заложниках из-за коронавируса. Часть туристов попала в карантин, другие же не смогли вылететь из-за отмены рейсов. При этом уже через считанные дни небо полностью закроют – прилететь в Украину обычным рейсом будет невозможно.

Те, кто купил тур в агентствах, уже столкнулись с задержками – дату их вылета перенесли, они вынуждены оставаться в отелях. Другие же вовсе попали в карантин или остались без билетов за границей.

Как из-за запрета перелетов украинские туристы оказались в ловушке карантина – читайте в материале OBOZREVATEL.

"За нас молились египтяне": как украинцы попали в курортный плен

Украина закрывает свои границы с 17 марта, также поступили уже десятки стран по всему миру. Рейсы массово откладываются, графики сдвигаются, и туристы оказываются в заложниках.

Одна из украинок, которая отдыхала в отеле Albatross Palace, рассказывает OBOZREVATEL: их рейс должен был вылететь в Украину еще 14 марта. Его отменили. Администрация отеля хотела взыскать плату за дополнительные дни, но вмешался туропретор – переселил в другой отель.

"Условия у нас нормальные. Никто не запрещал выходить куда-то. Но у нас и подозреваемых на коронавирус нет. Все вроде бы нормально. Пока нам забронировали номера на два дня, а там вроде будет видно, что дальше", – рассказывает девушка.

Reef Oasis Beach Resort 5* Сайт отеля

Меньше всего повезло украинцам в отелях "Reef Oasis Beach Resort 5*" и "Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*". Там нашлись гости с симптомами коронавируса – отель закрыли на карантин. Отпуск продлят как минимум на две недели, и он будет проходить под пристальным присмотром медиков. Если вирус не подтвердится, всех развезут по домам. Если же коронавирус подтвердится и начнет распространятся среди отдыхающих, они рискуют задержаться в Египте на дольше.

Сразу же после информация об отмене рейсов десятки украинских туристов обратились в редакцию OBOZREVATEL. Жалуются на то, что туристов из, например, Беларуси уже забрали по домам, а вот "наши" никак не могут организоваться.

"Забирают белоруссов, латвийцев. Но только не украинцев! Мы прекрасно понимаем, что в выходные дни не будет решаться вопрос о нашем возвращении домой. Египтяне больше за нас переживают, молились ночью. Ждём с нетерпением хороших новостей и информацию по рейсам!", – рассказывает девушка.

Платить за дополнительные дни не нужно – все покроют туроператоры. На их плечи ляжет и перелет назад. В итоге компании понесут многомиллионные убытки, и это в условиях, когда весь туристический сезон оказался под угрозой полного срыва, а рейсы отменят как минимум на несколько недель.

Точной информации о сроках вылета пока еще нет. Даты по каждому рейсу обещают через операторов передать туристам. OBOZREVATEL обратился в компанию JoinUp (крупнейший туроператор) с просьбой указать точные сроки возвращения украинцев на родину и подробнее рассказать об условиях обсервации тех, кто оказался в карантине. Ответ опубликуем сразу же после того, как его предоставят редакции.

Украинцев продолжают отправлять в Египет, а закрытое небо не помеха

Часть операторов полностью отменила полеты, пока ситуация не нормализуется и небо не откроют. Уже с 17 марта Украина прекратит принимать рейсы. Несмотря на это, нашлись и те, кого не испугало закрытие неба.

Например, туроператор ANEX Tour сегодня, 15 марта, отправил украинцев в Хургаду. OBOZREVATEL обратился в компанию, чтобы выяснить, как будут возвращать туристов и почему, несмотря на все риски, рейсы не отменили. Однако там в нерабочий день (воскресенье) отвечать на вопросы не стали.

Как видно на онлайн-табло, рейс состоялся, хоть и с небольшой задержкой. Как только нам удастся получить ответ от авиаперевозчика, мы обязательно дадим его в следующей публикации.

В других странах

Если украинцы, которые летали с помощью туроператора, могут рассчитывать хотя бы на помощь своего агента и дополнительные расходы им оплатят, то те, кто летал самостоятельно, могут рассчитывать только на консультации из консульства.

Киевлянка Ния Никель была в Португалии, когда услышала сообщение о закрытии границ с 00:01 ч. 17 марта. Ее рейс в Украину должен был вылететь позже, – в 19.40 в тот же день. Ей не хватило одного дня, чтобы попасть домой по уже купленным билетам.

“Консульство не имеет никакой информации, и мы должны за свой счет позаботиться о том, чтобы выбраться отсюда. Говорят: покупайте билеты и валите, мы ничего не знаем, ваши проблемы“, – описывает Ния ситуацию.

Цены на билеты авиакомпании подняли. В результате Ние пришлось доплачивать еще 400 долларов, чтобы все-таки купить билет в Украину. А 19-летняя студента из Харькова Диана едва успела пересечь польскую границу. Девушка поехала с друзьями в Европу, планировали посетить Германию, Чехию и Польшу. Известие о том, что все украинцы должны вернуться домой застало их в Праге.

По словам ее дедушки Ивана Лисчишина, в субботу Диана с друзьями взяла такси из Праги и доехала до Кракова, а оттуда на автобусе до границы. “Они успели пройти польскую границу до закрытия и уже прибыли во Львов”, – говорит Иван.

Киевлянка Лена рассказала нам, что в эти выходные оказалась в Эстонии. Буквально вечером в воскресенье, 15 марта, они с мужем вылетают последним рейсом в Украину, после этого Эстония закрывает границу. По ее словам, в аэропорту уже закрыты магазины, на улицах в Эстонии пусто, но нет никого в масках.

Редакция OBOZREVATEL обращается к читателям с просьбой придерживаться рекомендаций на период карантина, отказаться от дальних поездок, не посещать места большого скопления людей и, главное, с трезвым умом оценивать ситуацию. Паника и ажиотажный спрос только усугубят ситуация, а запасы гречки и туалетной бумаги никак не помогут в борьбе с распространением вируса.

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