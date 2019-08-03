Украинцы ради субсидии разводятся и подкупают наркологов: раскрыты схемы

В Украине накануне отопительного сезона среди семей, которым не положена субсидия, учащаются случаи махинаций. Для того, чтобы получить помощь от государства, украинцы выписывают родственников из жилья, подкупают наркологов и разводятся.

Об этом со ссылкой на сюжет телеканала "Украина" сообщают "Украинские новости". Так, на первом месте топа хитростей, на которые готовы украинцы, чтобы получить субсидию, – развод. Таким образом пытаются скрыть часть семейных доходов. Чаще всего браки разрывают накануне отопительного сезона. Разоблачить фиктивный развод социальным службам крайне сложно.

Супруги могут быть разведены, но при этом продолжать вести совместное хозяйство, находиться в семейных отношениях, но формально, при обращении в органы будут подавать информацию, что они не являются супругами.

Если доход семьи выше определенного уровня, то она не может получать выплаты Liga.net

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На втором месте – выписка или снятие с регистрации в квартире одного из членов семьи для получения государственной помощи. Де-факто он никуда не съезжает.

На третьем месте – претендент на субсидию получает зарплату в конверте, а социальным службам говорит, что безработный. Более того, даже становится на учет в центр занятости и получает двойную помощь.

На четвертом месте списка мошеннических схем – получение справки об алкогольной или наркотической зависимости одного из членов семьи. Таким образом пытаются довести его временную неспособность получать доход. На самом деле, этот человек может работать нелегально.

Проявляют такой обман во время проверок претендентов на льготу - не часто. В то же время, если ложную информацию такие обнаружат, субсидию за весь период получения придется вернуть.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

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