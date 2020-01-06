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6 января • обновлено в 16:17
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Украинцам придется работать дольше: международные профсоюзы прокомментировали проект КЗоТа

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Международная конфедерация профсоюзов ITUC со ссылкой на украинских коллег заявила о том, что новый проект КЗоТа приведет к ущемлению прав работающих.

Так, согласно опубликованному заявлению, документ, который разработал Кабинет министров Алексея Гончарука, приведет к:

  • работе сверхурочно, повышению длительности рабочего дня с 8 часов;

  • легкому увольнению без причины;

  • заключению краткосрочных трудовых договоров;

  • отмене некоторых социальных гарантий (в частности, для матерей);

  • переводу на другие должности без согласия сотрудника.

Украинцам придется работать дольше: международные профсоюзы прокомментировали проект КЗоТа

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В конфедерации утверждают, что законопроект был внесен без консультаций с профсоюзами. Мол, правительство отказалось обратиться за помощью к Международной организации труда, потому что законопроект нарушает несколько его конвенций.

Генеральный секретарь ITUC Шаран Барроу заявил: "Правительство Украины встает на сторону олигархов и многонациональных корпораций против рабочих, общественности и профсоюзов. Глобальные союзы будут стоять плечом к плечу с нашими сестрами и братьями в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 27 декабря утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ). В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТ, заявили, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".

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Тема
Работа в Украине
Место
Украина
Теги
работа Трудовой кодекс
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Ицык Лечица
Ицык Лечица
"законопроект был внесен без консультаций с профсоюзами" - Генеральный секретарь ITUC Шаран Барроу, если Вы читаете этот высер, под названием "Обозреватель", то знайте - в Украине никогда не было и нет профсоюзов в Вашем понимании. Здесь прихлебатели рабовладельцев. И если просто так не увольняли работников, то создавали такие условия, что тот работник сам бежал с такой работы, без оглядки... А профсоюзные деятели сидят и трусятся, чтобы и их не выжили с работы такими действиям, засунув языки в анусы рабовладельцам.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну так ведь нерабы же...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так задача Зе максимально сделать украинцев рабами. Вот вам и Майдан и нэзалэжнисть.
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