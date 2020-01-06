Украинцам придется работать дольше: международные профсоюзы прокомментировали проект КЗоТа

Международная конфедерация профсоюзов ITUC со ссылкой на украинских коллег заявила о том, что новый проект КЗоТа приведет к ущемлению прав работающих.

Так, согласно опубликованному заявлению, документ, который разработал Кабинет министров Алексея Гончарука, приведет к:

работе сверхурочно, повышению длительности рабочего дня с 8 часов;

легкому увольнению без причины;

заключению краткосрочных трудовых договоров;

отмене некоторых социальных гарантий (в частности, для матерей);

переводу на другие должности без согласия сотрудника.

В конфедерации утверждают, что законопроект был внесен без консультаций с профсоюзами. Мол, правительство отказалось обратиться за помощью к Международной организации труда, потому что законопроект нарушает несколько его конвенций.

Генеральный секретарь ITUC Шаран Барроу заявил: "Правительство Украины встает на сторону олигархов и многонациональных корпораций против рабочих, общественности и профсоюзов. Глобальные союзы будут стоять плечом к плечу с нашими сестрами и братьями в Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 27 декабря утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект об изменениях в Трудовой кодекс (КЗоТ). В нем сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, но работодателям дадут больше возможностей для увольнения сотрудников.

В президентской партии "Слуга народа", аргументируя необходимость принятия нового КЗоТ, заявили, что в Украине "права наемных работников защищены даже больше, чем этого хотят сами работники".

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