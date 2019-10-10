Украинцы попадаются в новую ловушку: "закрывают" кредиты в любых банках и оставляют без гроша

В Украине один из худших уровней "плохих кредитов". Почти каждый второй долг в банк не возвращают. В результате сотни тысяч клиентов оказываются в долговой яме – проценты, штрафы и комиссии ежемесячно увеличивают сумму.

Этой ситуацией охотно пользуются мошенники, которая за небольшую плату предлагают в любом банке удалить информацию о кредитах. О том, как работает схема и кто может стать жертвой – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главное:

единственный способ избавиться от кредита – погасить его;

в Украине мошенники используют разные схемы для того, чтобы выманить деньги;

в телеграме работают целые агенства, которые собирают средства за "погашение" кредитов.

Продают воздух за 2 тысячи

Низкая финансовая грамотность – чуть ли не главная причина попадания в кредитные ямы. Украинцы не особо понимают разницу между номинальной и реальной кредитной ставкой, не интересуются всеми штрафными санкциями, конечной суммой долга и легко срывают условия договора, просто переставая выполнять свои обязанности по долгу.

Для мошенника такой человек – идеальная жертва. Когда звонки из банка с настоятельным требованием вернуть деньги становятся слишком навязчивыми, расстроенный клиент готов поверить во что угодно. Даже в рассказ о том, что за небольшую сумму информацию о его кредите удалят.

Первыми о новой мошеннической схеме заявили в Межбанковской ассоциации членов платежных систем. "В течение 5-7 часов информация о вас удаляется со всех баз. Вы больше никому не должны", – обещает оператор Андрей. Две тысячи гривен нужно заплатить якобы "работодателю" Андрея. А тот уже удалит информацию из всех существующих реестров (а их 4) и даже реестра НБУ.

Мошенники в Украине

Кредитные мошенники

Подобные реестры должников – единая система, в которую банки и кредитные союзы скидывают информацию о тех, кто не вернул им деньги. Делается это для того, чтобы в другом финансовом учреждении могли проверить потенциального клиента и, если у него уже есть непогашенные долги, не давать ему деньги и не рисковать.

"Удалить" кредит невозможно

У каждой организации, которая пользуется реестром, есть свой персональный номер. Но если даже из всех реестров исчезнет информация о должнике, это ровным счетом ничего не изменит. Как поясняет пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга, информация о должнике в любом случае остается на его счету.

"Информация о клиенте и его задолженности хранится в различных базах, а самое главное – кредитный счет клиента, на котором информация о движении средств и сумме задолженности. Нет никакой физической возможности внести извне изменения в эти базы. Внутри банка это невозможно", – поясняет Серга.

Но даже если предположить, что кто-то удалит информацию из одного из кредитных реестров, которыми пользуются банки, или даже из всех четырех реестров, что практически невозможно, в лучшем случае такой клиент сможет попробовать получить кредитку в другом банке. И, конечно же, как обещает "оператор Андрей", долг останется и его придется погашать.

В ЕМА также уверены: внести изменения в реестр практически невозможно. Все организации имеют свой определенный номер и, если в одной из них вдруг начнут без причин удалять фамилии из списка, это сразу же заметят. Более того, удалить человека из реестра можно только в том случае, если он погасил свой долг перед организацией, которая внесла его данные.

Мошенники в Украине pixabay

Замдиректора по операционным вопросам и информационной безопасности ЕМА Раиса Федоровская рассказывает: мошенники просто собирают фамилии должников, деньги с них и пропадают. Средства предлагают перевести просто на банковскую карту, а все общение происходит через Телеграм.

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