Украинцы получат новые выплаты: опубликован размер соцпомощи

В Украине с 1 января 2020-го пересмотрят размеры большинства социальных выплат. Соответствующее предложение Минсоцполитики поддержал Кабинет министров.

О том, кто и сколько получит – читайте в материале OBOZREVATEL.

Дети-сироты и те, кто остался без опеки, со следующего года будут получать 2,5 прожиточного минимума (было 2). Для примера, на ребенка до 6 лет эта выплата составит 4447,5 грн, от 6 до 18 лет – 5545 грн.

Дети с инвалидностью будут получать 3,5 прожиточных минимума (было 2). Для ребенка до 6 лет это 6226,5 грн. От 6 до 18 лет – 7763 грн.

Дети из малообеспеченных семей получат повышение с 1 июля 2020-го. Так, раньше они имели право на 85% прожиточного минимума, а с середины следующего года – 130%. Для ребенка до 6 лет это 2312,7 грн, а от 6 до 18 лет – 2883,4 грн.

Также с 1 июля повысят выплаты малообеспеченным украинцам, которые уже достигли трудоспособного возраста. Сейчас они получают 21% от минимума, а по новым правилам получат 25% (549,25 грн)

"Это станет возможным благодаря приближению условий предоставления помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям, а также консолидации ранее разделенных выплат по этой программе", – пояснили в Минсоце.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада предложила правительству увеличить в 2020 году размер помощи при рождении ребенка. На первенца намерены выделять 100 тысяч гривен, на второго – 200 тысяч, а на третьего и последующих детей в семье – до 400 тысяч гривен.

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