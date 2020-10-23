Украинцы могут получать зарплату после увольнения: сколько безработных и как проверяют

В Украине закон позволяет получать часть зарплаты после увольнения в виде пособия по безработице. Кроме того, помощь на время карантина могут получать и те, кто потерял часть заработка.

О том, кому и сколько платят и как проверяют безработных, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как получать зарплату после увольнения

"Пособие по безработице лицам, которые уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин, назначается в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи, и ее выплата начинается с 91-го календарного дня", – говорится в законе о социальном страховании.

Итак, максимальная выплата:

50% зарплаты – стаж до 2 лет;

55% зарплаты – стаж от 2 до 6 лет;

60% зарплаты – стаж от 6 до 10 лет;

70% зарплаты – стаж от 10 лет.

Первые три месяца работнику платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%. При этом получать деньги можно в течение 9 месяцев. Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все работающие. С заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.

Для примера, если у вас была официальная зарплата в размере 13 тыс. грн и вы уволились по согласованию сторон, при стаже в 4 года первые три месяца вы сможете получать свою законную страховую выплату в размере 7,1 тыс. грн. Потом еще три месяца – 5,7 тыс. грн и еще столько же – по 5 тыс. грн. Но это при условии, что за весь этот период вы не найдете работу.

Как проверяют безработных

В Украине, на время карантина можно получать помощь по частичной безработице. "Помощь предоставляется за каждый час, на которую работнику сокращенно предусмотренную законодательством продолжительность рабочего времени из расчета двух третей тарифной ставки (оклада)", – говорится в законе.

При этом чиновники могут приходить с проверками и контролировать, куда тратят полученные средства. Так, центр занятости контролирует целевое использование средств, перечисляемых работодателю для выплаты работникам пособия.

Во время проверки могут проверить документы, которые подтверждают выплату зарплаты, сокращение количества рабочих часов.

Сколько в Украине безработных

В Украине около 1,7 млн безработных, говорится в данных официальной статистики. Реальное же число может быть даже выше. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 55,2%.

С начала карантина статус безработного в Украине получили 525 тысячи человек, показатель на 53% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Все они имеют право на ежемесячную выплату. При этом процесс получения пособия упростили, не нужно долго собирать документы и ждать назначения.

Экс-министр соцполитики Андрей Рева уверен, что на самом деле в Украине не 1,7 млн безработных, а примерно в два раза больше. "Если у нас 1,5-1,7 млн безработных, то по методике Международной организации труда это означает 9% безработных. Если на сегодня примерно 3 млн, то эту цифру можно умножать на два. Получается 15-16%, то есть до 18% активного населения у нас безработные. Это колоссальная цифра", – указывает эксперт.