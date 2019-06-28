Украинцев забирают в армию: сколько заплатят срочникам

В Украине до 1 июля молодых людей до 27 лет могут призывать на срочную службу в армию. Каждый из призывников имеет право на разовую помощь в размере 3842 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Именно эти деньги – основная статья расходов при проведении призыва. Еще несколько лет назад платили две минимальные зарплаты, но после ее двукратного повышения материальную помощь привязали к размеру двум ПМ.

Согласно закону, считается прожиточный минимум по состоянию на 1 января года, в котором украинца призывают на службу. Поэтому июльское повышение на срочников повлияет, а вот в декабре, когда прожиточный минимум для трудоспособного снова повысят, в двукратном размере от этой суммы увеличится и помощь. Так, в этом году призывники получают по 3842 грн, а в следующем – 4204 грн.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году будут два призыва на срочную воинскую службу, каждый из которых будет длиться по три месяца.

В 2018 году призыв в общей сложности длился четыре месяца и проходил в апреле и мае, а также в октябре и ноябре. Представители полиции и военкоматов вновь занялись отлавливанием призывников в общественных местах и на улицах. В военкоматах своих планов не скрывали, говоря, что будут встречать на проходных у предприятий, в библиотеках и центрах занятости.

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