Украинцев обяжут самим откладывать на пенсию, но введут две выплаты: что известно 

Украинцы будут 10% зарплаты отдавать на второй уровень пенсионного обеспечения. Управляющие компании собранные средства инвестируют в акции и ценные бумаги. А достигнув пенсионного возраста, со второго уровня украинцы получат вторую выплату.

Об этом говорится в разработанном и согласованным с правительством законопроекте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

OBOZREVATEL ознакомился с документом и выяснил, какие нововведения ждут украинцев.

Главное:

законопроект должны принять через три-четыре года, значит, запуск накопительного уровня снова отсрочили;

первый год с зарплаты придется отдавать 2%, после каждые 12 месяцев ставку будут увеличивать на 1 процентную пункт;

если собранные средства не "съест" инфляция, размер второй пенсии может составить около 12% последней зарплаты.

Сколько заплатим и что получим

В Украине единый социальный взнос (ЕСВ) в 2016-м сократили с около 37% до 22% зарплаты. Эти деньги распределяются между тремя фондами, но большая часть идет на пенсии. Проблема в том, что собранных с работающих взносов не хватает.

Из государственного бюджета выделяют ежегодно десятки миллиардов гривен на то, чтобы покрыть "дыру" Пенсионного фонда. Разумеется, в такой ситуации для того, чтобы откладывать на "вторую пенсию", придется платить больше.

Идея действующей солидарной системы проста. Работающие содержат пенсионеров. Все взносы из зарплат сразу же перераспределяются между украинцами на заслуженном отдыхе. В то же время накопительная система предполагает, что украинец в течение всей жизни часть своей зарплаты откладывает на личном счете и при достижении определенного возраста начинает тратить собранные средства.

Накопительные пенсии должны дополнить действующую солидарную систему и в результат это якобы позволит значительно увеличить доходы украинцев в старости. Но тут есть несколько важных "но". В солидарной системе деньги не должны "работать". Их собирают и сразу же раздают. А вот в накопительной есть много рисков: собранные средства может "съесть" инфляция, они могут обесцениться в результате очередного кризиса, обслуживание инвестиционных компаний и фондов, которые будут заниматься сбережениями, дорого стоит.

pixabay

Сколько придется платить

Первый год каждый украинец должен будет откладывать на пенсии 2%, и каждый следующий год ставка будет увеличиваться на 1 процентный пункт, до тех пор, пока не достигнет 10%. Как отмечает член Нацкомиссии Александр Панченко, рост ставки будет происходить только при условии, если средняя зарплата за год увеличится как минимум на 5%.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко отмечает: было бы справедливо также привлечь к уплате взносов работодателей. Как напоминает ученая, после снижения ставки ЕСВ большинство из них сэкономленные средства просто оставили себе, вместо того, чтобы сразу повысить зарплаты или создать новые рабочие места.

"По примеру той же Грузии, там внедрили паритетную систему. Часть взносов уплачивает работник, часть – работодатель и еще часть – государство. Если все будет платить работник, это может быть серьезный нагрузкой", – уверена Ткаченко.

Также исследователь отмечает: учитывая, что закон планируют принять к 2023 году, до этого момента также стоит провести фискальную реформу и как минимум отменить военный сбор со всех зарплат в размере 1,5%. "Этот же сбор вводился как временный", – напоминает ученая.

Что будет с деньгами и сколько получим

Украинцы получат право самостоятельно выбирать управляющую компанию, которая будет инвестировать собранные деньги. Законом предусмотрена проверка всех компаний и их лицензирования. Помимо этого, также в комиссии предусмотрели и инструменты для таких инвестиций:

ценные бумаги, погашение которых гарантирует правительство;

акции, которые включены в фондовую биржу и соответствуют требованиям закона;

облигации, ипотечные облигации;

ценные бумаги, погашение которых гарантируют правительства иностранных государств;

акции, которые размещены на фондовых биржах Нью-Йорка, Лондона, Токио, или в системе NASDAQ;

Размер "второй" пенсии будет зависеть от суммы вклада. Если каждый месяц откладывать 10%, на пенсии можно будет получить выплату равную 12-14% последней зарплаты, отмечает финансовый аналитик Егор Комов. Еще одна важная норма законопроекта: собранные сбережения в случае смерти участника накопительной системы передадут его родственникам (это станет частью наследства).

pixabay

Накопительная пенсионная система: "за" и "против"

Второй уровень предусмотрен действующим законом, но на практике он никогда не работал в Украине. Уже более 15 лет чиновники, эксперты и политики обсуждают: нужно ли это Украине и как внедрять.

Накопительный уровень обещали запустить и представители действующего Кабмина, но обещание не выполнили. "Я уверен, что мы не допустим переноса сроков внедрения накопительной системы, и она будет введена с 1 января 2019 года, как это определила Верховная Рада. Это и будет окончательная пенсионная реформа", – заявил вице-премьер Павел Розенко в октябре 2017-го.

Противники накопительного уровня есть и среди действующих министров. Более того, как рассказывают OBOZREVATEL приближенные к переговорному процессу источники, против запуска накопительного уровня пенсионной системы в 2019-м выступило и большинство международных кредиторов Украины.

"Против" накопительных пенсий:

обслуживание накопительной системы стоит дорого;

в Украине высокий уровень инфляции, она может "съесть" сбережения;

надежных инструментов для инвестирования нет;

чтобы запустить накопительные пенсии, придется повысить нагрузку на зарплату.

"Прежде чем запускать накопительную систему необходимо убедиться, что для этого есть все основания. Сейчас запуск накопительной системы несет огромные риски. Насколько надежна финансовая система? Насколько можно верить нашей судебной системе? Не пропадут ли эти средства? Куда их инвестировать? Кто будет отвечать за их сохранность и за счет чего? Пока нет точных ответов на эти вопросы, рано говорить и о запуске второго уровня" – отмечает финансовый аналитик Егор Комов.

Смотрите видео по теме:

В то же время сторонники второго уровня утверждают, что накопительные фонды дадут толчок для развития инструментов инвестирования. Мол, это создаст спрос на такие механизмы, что в конечном итоге приведет к более активному развитию рынка.

"За" накопительные пенсии:

пенсионеры смогут получать сразу две выплаты;

собранные деньги будут инвестировать в экономику, что создаст дополнительный источник инвестирования.

"Мы уже через 10-15 лет столкнемся с тем, что существующая солидарная пенсионная система не будет удовлетворять даже минимальных требований к уровню жизни пенсионера. Она и сейчас далека от совершенства, но с ухудшением демографической ситуации (уменьшение количества работающих и увеличение числа пенсионеров) и существующей бюджетной нагрузкой… со временем солидарная система сможет в лучшем случае только защитить будущих пенсионеров от нищеты", – уверен председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал