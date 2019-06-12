Украинцев начали штрафовать за коммуналку: на очереди абонплата и отключения

Украинцы в июне получат первые штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Причем наказывают за каждый день просрочки. Если и это не сработает – услугу могут вообще отключить.

Кроме того, уже вскоре поставщики введут абонентскую плату, которую придется вносить ежемесячно и независимо от того, пользовались коммуналкой или нет.

OBOZREVATEL разобрался, какие коммунальные нововведения ждут украинцев и как уже изменили правила.

Пеню уже начали насчитывать

"С 10 июня 2019-го вступает в действие Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах", в рамках которого ответственность потребителя за непогашенную задолженность станет более жесткой", – заявила пресс-служба Днепровского района столицы. Это же касается всей страны. Теперь наказывать будут за каждый день просрочки.

Правда, наказание это чисто символическое – 0,01% суммы долга. Допустим, если заплатить на 30 дней позже коммуналку на общую сумму 2 тыс. грн, размер штрафа составит всего лишь 6 грн. Юрист Александр Плахотник поясняет: размер пени не должен достигать 100% суммы долга, однако при действующих ставках это практически невозможно.

Коммуналка в Украине

"Лично моя позиция – пеня нужна и ее штраф должен быть более значительным. Есть случаи, когда человек не может заплатить вовремя, их нужно предусмотреть. Например, начислять не после 20-го пеню, а спустя три недели после граничного срока оплаты. Тогда снимется много нюансов: к примеру, если зарплату задержали, бюджет не рассчитали и т. п. Но просто так не выполнять условия договора, который одна сторона придерживается, а вторая – нет, и не нести за это никакой ответственности – нонсенс", – уверен юрист.

Как будут насчитывать пеню:

за каждый день, начиная с 20-го числа;

если государство не выделило субсидию, а она положена, пеню насчитывать не будут;

поставщик сам будет насчитывать размер пени;

общий размер пени должен составлять не больше 100% долга.

К слову, общий долг украинцев за коммуналку – около 62 млрд грн. Если бы вся эта сумма была накоплена после вступления закона в силу, то каждый день просрочки всем должникам обходился бы в 620 тыс. грн.

Грозят отключениями и готовятся к абонплате

"Не заплатите за коммуналку – будете платить штраф", – с таким предупреждением к своим клиентам обратились водоканалы по всей стране.

К примеру, в "Киевводоканале" вовсе заявили, что теперь могут не просто начислять пеню, но и ограничивать поставки, фактически, отключать воду должникам.

И такое право "Киевводоканалу", как и другим коммунальным предприятиям, действительно дали. Поставщик должен письменно обратиться к должнику с просьбой оплатить счета. Если за 30 дней это не даст никакого результата, могут отключать коммуналку. Правда, тут стоит отметить, что такая норма не касается поставок газа и электроэнергии. А вот в случае с водой все основания для отключения должника есть.

"Исполнитель коммунальной услуги имеет право ограничить (прекратить) предоставление соответствующей коммунальной услуги ее потребителю, независимо от выбранной модели организации договорных отношений в случае непогашения в полном объеме задолженности за потребленные коммунальные услуги в течение 30 дней с дня получения предупреждения от исполнителя", – говорится в 26-й статье закона.

Еще одно приятное для поставщиков новшество – возможность ввести абонентскую плату. Всем жильцам дали год на то, чтобы выбрать форму отношений с поставщиками. Если упростить, то они бывают двух видов: индивидуальные и коллективные. Вторые также могут быть двух видов: для ОСМД и для домов с управителями. Проще говоря, если дома не организуются, то с каждым подпишут индивидуальный договор, а если все-таки удастся договориться с соседями – коллективный.

Платить ежемесячную абонплату должны только те, кто подписал индивидуальные договоры. Собранные деньги должны тратиться на подписания документов, обслуживание счетчиков, взыскание долгов. Важно отметить, что деньги будут взыскать ежемесячно, даже если вовсе не пользоваться коммунальными услугами. И платить все будут по-разному.

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Кабмин разработал проект с максимальным размером платы. Ее привязали к минимальной зарплате. Соответственно, каждый раз, когда в Украине повышают минималку, поставщики коммунальных услуг могут повышать абонентскую плату.

Формула подсчета размера абонентской платы выглядит так:

Минимальная зарплата * 2,58 * 0,15 * К, где

2,58 – среднее количество человек в семье;

0,15 – средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;

К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009).

На данный момент минимальная зарплата составляет 4173 грн. Соответственно, абонентская плата на отопление, горячую и холодную воду составит по 30,6 грн, а на вывоз мусора – 14,5 грн.

Правда, как пояснили OBOZREVATEL в пресс-службе одного из поставщиков, на то, чтобы выбрать модель, у клиентов есть практически год – до мая 2020-го. Новые правила ужесточат наказания, однако не гарантируют, что украинцы начнут своевременно платить по счетам.

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