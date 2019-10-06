Украинцам вместо бэби-боксов будут раздавать по 5 тысяч: кому и как

Министерство социальной политики разрабатывает постановление, которое предусматривает выдачу семьям с новорожденными по 5 тысяч гривен вместо бэби-боксов. Коснется это только жителей Донецкой области.

Об этом сообщает издание UBR. Инициаторы указывают на тот факт, что в отличие от всех остальных регионов, Донецкая область вообще не принимает участие в проекте. То есть рожденные на ее территории не получают ни коробок с вещами первой необходимости, ни деньги.

ТСН

Чтобы исправить это, чиновники и предлагают предоставлять помощь живыми деньгами. По оценкам Минсоцполитики, до конца года на реализацию этого проекта понадобиться выделить в бюджете 57,5 млн грн. Эксперты ведомства исходят из статистики рождаемости в регионе: с января по август здесь появилось 10,76 тыс. малышей.

В Минсоцполитики также сообщили, что с момента запуска пилотного проекта, бэби-боксы получили свыше 297 тыс. новорожденных.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине начали продавать бэби-боксы, которые должны выдаваться матерям новорожденных младенцев бесплатно. Наборы первой необходимости для новорожденных предлагают купить за сумму от 200 до 1500 гривен.

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