Украинцам вернут часть уплаченных налогов: кому и сколько

Каждый работающий украинец имеет право вернуть часть подоходного налога, если он тратил деньги на лечение, образование или ипотеку. В 2020 году этот перечень увеличили и возвращать часть налога будут тем, кто помогал медицинским учреждениям во время борьбы с распространением коронавируса.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Размер компенсации считается по формуле: Сумма потраченных средств × 18%. Компенсацию можно получить на расходы общей суммой не более годового дохода. Также важно отметить, что компенсацию могут получить граждане Украины, которые потратили деньги в украинских компаниях. То есть если отправиться на лечение, например, в Израиль, на компенсацию рассчитывать не стоит.

Компенсировать могут следующие расходы:

стоимость лекарств;

дезинфицирующих средств и антисептиков;

медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты;

лабораторного оборудования, расходных материалов, реагентов для лабораторных исследований;

средств личной гигиены;

продуктов питания и/или товаров по перечню, определяемому Кабинетом министров Украины; которые передали медицинским учреждениям.

Кроме того, от НДС освободят операции по ввозу на таможенную территорию товаров (в том числе лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования), которые используют для борьбы с распространением коронавируса и лечения заболевших.

Как сообщал OBOZREVATEL, вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%.

Ранее стало известно, что МВФ готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом. Запросы, в частности, получено от 20 стран.

Украина хочет получить от МВФ порядка $10 млрд, что будет включать $5,5 млрд в рамках трехлетней программы и $4,5 млрд помощи для преодоления коронавируса.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!