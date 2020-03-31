Главная Новости
1 апреля • обновлено в 00:36
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Украинцам вернут часть уплаченных налогов: кому и сколько

1.1т
Читать материал на украинском

Каждый работающий украинец имеет право вернуть часть подоходного налога, если он тратил деньги на лечение, образование или ипотеку. В 2020 году этот перечень увеличили и возвращать часть налога будут тем, кто помогал медицинским учреждениям во время борьбы с распространением коронавируса.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Размер компенсации считается по формуле: Сумма потраченных средств × 18%. Компенсацию можно получить на расходы общей суммой не более годового дохода. Также важно отметить, что компенсацию могут получить граждане Украины, которые потратили деньги в украинских компаниях. То есть если отправиться на лечение, например, в Израиль, на компенсацию рассчитывать не стоит.

Компенсировать могут следующие расходы:

  • стоимость лекарств;

  • дезинфицирующих средств и антисептиков;

  • медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты;

  • лабораторного оборудования, расходных материалов, реагентов для лабораторных исследований;

  • средств личной гигиены;

  • продуктов питания и/или товаров по перечню, определяемому Кабинетом министров Украины; которые передали медицинским учреждениям.

Украинцам вернут часть уплаченных налогов: кому и сколько

Кроме того, от НДС освободят операции по ввозу на таможенную территорию товаров (в том числе лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования), которые используют для борьбы с распространением коронавируса и лечения заболевших.

Как сообщал OBOZREVATEL, вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%.

Ранее стало известно, что МВФ готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом. Запросы, в частности, получено от 20 стран.

Украина хочет получить от МВФ порядка $10 млрд, что будет включать $5,5 млрд в рамках трехлетней программы и $4,5 млрд помощи для преодоления коронавируса.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Налоги в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Теги
законопроект налоги
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Личные финансы

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги