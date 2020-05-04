Главная Новости
4 мая • обновлено в 11:26
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Личные финансы

Украинцам с 4 мая выплатят проиндексированные пенсии: кто и сколько получит

7.4т
Читать материал на украинском

В Украине с 4 мая выплачивают пенсии с учетом индексации на 11%. В среднем прибавка для 8,3 млн пенсионеров составила 259,4 грн. Часть из них получили повышение благодаря перерасчету, другие же – из-за повышения минимальной пенсии для тех, кто имеет 30 лет (женщины) и 35 (мужчины) лет стажа до 2100 грн.

Как сообщают в Пенсионном фонде, уже с 4 мая начинаются выплаты с учетом индексации. Пенсионеры получат свои деньги в те же дни, что и в прошлом месяце, однако суммы при этом вырастут.

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине

"Пенсии перечислено с применением коэффициента роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсий в размере 1,11. Согласно упомянутому решению правительства, размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 гривен", – напоминают в ПФУ.

Пересчет проведен автоматически (без личных обращений) 9,9 млн пенсионерам. Однако выплаты повысили только для 8,36 млн человек. Средний размер повышения – 259,41 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

В Украине с 14 апреля текущего года началась выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

Как известно, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Пенсия в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Пенсия в Украине
Место
Украина
Теги
повышение пенсий пенсии
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
10
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Личные финансы

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги