Украинцам с 4 мая выплатят проиндексированные пенсии: кто и сколько получит

В Украине с 4 мая выплачивают пенсии с учетом индексации на 11%. В среднем прибавка для 8,3 млн пенсионеров составила 259,4 грн. Часть из них получили повышение благодаря перерасчету, другие же – из-за повышения минимальной пенсии для тех, кто имеет 30 лет (женщины) и 35 (мужчины) лет стажа до 2100 грн.

Как сообщают в Пенсионном фонде, уже с 4 мая начинаются выплаты с учетом индексации. Пенсионеры получат свои деньги в те же дни, что и в прошлом месяце, однако суммы при этом вырастут.

Пенсии в Украине

"Пенсии перечислено с применением коэффициента роста средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсий в размере 1,11. Согласно упомянутому решению правительства, размер повышения в результате перерасчета не может быть меньше 100 гривен", – напоминают в ПФУ.

Пересчет проведен автоматически (без личных обращений) 9,9 млн пенсионерам. Однако выплаты повысили только для 8,36 млн человек. Средний размер повышения – 259,41 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.

В Украине с 14 апреля текущего года началась выплата дополнительной тысячи гривен, которую проведут при внесении изменений в госбюджет.

Как известно, всем пенсионерам, возраст которых 80 и более лет, уже начали выплачивать дополнительно по 500 гривен к пенсии в качестве компенсации во время карантина.

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