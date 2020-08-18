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Украинцам резко пересчитают пенсии: сколько можно будет получить

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
6,7 т.
Пенсию в Украине повысили, но не всем

Пенсию в Украине повысили, но не всем.

В Украине из-за повышения минимальной зарплаты вырастут пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет. С июля 2021-го такие пенсионеры будут получать не меньше 2600 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В 2020-м украинцев ждет незначительное повышение минимальной зарплаты уже в сентябре – на 5,9% до 5000 грн. В следующем году этот показатель, обещает премьер, повысят дважды.

  • с 1 января 2021-го – 6000 грн;

  • с 1 июля 2021-го – 6500 грн.

Учитывая, что в Украине достаточно быстро растут цены, добавляет аналитик Егор Комов, такой рост в лучшем случае позволит самым малообеспеченным сохранить свой уровень доходов.

"Наше видение необходимости повышать МЗП (минимальная заработная плата. – Ред.) базируется на пяти факторах, которые мы анализируем (потребительский спрос, инфляция, занятость, преодоление бедности, неравенство). Активные дебаты по минимальной зарплате шли и в 2016-2017 годах, поэтому мы тщательно изучили преимущества и недостатки тогдашнего решения", – заявили в Кабмине.

Вместе с тем вырастет и пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, согласно закону, имеют право на выплату в размере не менее 40% минималки.

  • с 1 января 2021 года – 2400 грн;

  • с 1 июля 2021 года – 2600 грн.

Ученая Лидия Ткаченко отмечает: с учетом, что в следующем году власти обещают сделать доплату в 500 грн всем, кто имеет достаточно стажа и достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.

  • Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

  • Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

  • Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

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