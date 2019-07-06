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Украинцам повысили зарплаты на 20%: новые цифры

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В Украине средняя зарплата составляет 9874 грн. За год этот показатель увеличили на 20%.

Об этом говорится в Госслужбе статистики. Номинальная среднемесячная зарплата одного работника в январе-мае 2019 года в Украине составила 9878 грн. При этом, как уточнили в Госстате, в мае по сравнению с предыдущим месяцем средний размер зарплаты снизился на 0,3%, тогда как по сравнению с маем предыдущего года показатель вырос на 17,4%.

В январе-мае 2019 года в сравнению с январем-маем 2018 года среднемесячная зарплата выросла на 20,1%.

Средняя зарплата в Украине

Средняя зарплата в Украине

minfin.com.ua

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Отметим, согласно закону, к минимальной зарплате привязаны и пенсии для украинцев, которые имеют полный стаж и возраст от 65 лет. Правда, на днях Кабмин принял норму, которая и так гарантирует для такой категории пенсию в размере не меньше двух тысяч гривен. Если расчетная выплата меньше, ее автоматически подтягивают до 2 тыс. грн.

В 2021-м, учитывая рост минималки, украинцы с полным стажем будут получать как минимум 2001,2 грн, а в 2022-м – 2116 грн. Такой рост доходов позволит удерживать уровень благосостояния. Однако проблема в том, что уровень этот – за чертою бедности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2019 года минимальная заработная плата составляет 4 173 гривни. Таким образом, ее подняли на 450 грн по сравнению с показателем 2018 года.

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Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Теги
зарплатаминимальная зарплата
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
...удерживать уровень благосостояния....Офигеть...Это уровень???Это дерьмо а не уровень)))
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