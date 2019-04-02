Украинцам пересчитают все выплаты: как и кто разбогатеет

В Украине уже через несколько месяцев пересчитают прожиточный минимум. Вместе с тем вырастут минимальные пенсии, некоторые штрафы, зарплаты чиновников, алименты и даже налог на недвижимость.

Такое новшество предусмотрено принятым законодательством, а грядущая индексация позволит компенсировать рост цен.

OBOZREVATEL выяснил, как вырастут доходы украинцев после грядущего перерасчета прожиточного минимума и кого это коснется в первую очередь.

Как и кому повысят выплаты

С 1 июля общий показатель прожиточного минимума в Украине вырастет с 1853 до 1963 грн. При этом украинцы, которые потеряли трудоспособность (пенсионеры), вместо 1497 грн должны будут получать как минимум 1564 грн. Также увеличится прожиточный минимум для детей (зависимо от возраста). К примеру, минимум на ребенка до 6 лет увеличится с 1626 до 1699 грн.

Налоги. "Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума", - говорится в ст. 293 Налогового кодекса. Так, до 1 июля показатель ПМ для работоспособного составляет 1853 грн, а ставка – 185,3 грн. После первого июля прожиточный минимум составит 1963 грн, а ставка – 196,3 грн.

От прожиточного минимума также зависит и размер налоговой социальной льготы. По закону, украинец, который получает не больше прожиточного минимума для трудоспособного, имеет право платить только часть налогов. Так, доход, с которого платится взнос, уменьшается как минимум на 50% прожиточного минимума.

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Штрафы. Украинцы, которые скрыли от налоговой трансфертное ценообразование (сбыт товаров или услуг взаимозависимыми лицами по внутрифирменным, отличным от рыночных, ценам) рискуют заплатить штраф в размере 300 прожиточных минимумов для работоспособного. На данный момент это больше 459 тыс. грн. После повышения индексации пропорционально увеличатся и штрафы. Правда, стоит отметить, что размер штрафов считают исходят из размера ПМ по состоянию на начало года, поэтому суммы увеличатся с опозданием почти на полгода.

Алименты и выплаты военнослужащим. От размера прожиточного минимума также зависит разовая материальная помощь украинцам, которых призывают на срочную службу в армию (она составляет два ПМ) и минимальный размер алиментов. Как поясняет юрист Дина Дрыжакова, размер алиментов определяет суд, он зависит от многих факторов (материальное положение второго родителя, размер заработной платы того, кто будет платить алименты и т.д.), законом определены только минимальные размеры алиментов: не меньше половины прожиточного минимума на ребенка.

Минимальные пенсии. Менее двух миллионов украинцев получают минимальную пенсию. До пересчета прожиточного минимума украинцы старше 60 лет должны получать не меньше 1497 грн. А с 1 июля эта сумма увеличится до 1564 грн.

Сколько должны платить украинцам

Прожиточный минимум – минимальная сумма, на которую имеет право каждый. И такое право гарантировано украинцам Конституцией. Для примера, если украинец нетрудоспособного возраста за свою жизнь не заработал и 15 лет стажа, ему не назначили пенсию, он имеет право на материальную помощь от государства. И размер этой помощи должен компенсировать разницу между его доходом и прожиточным минимумом.

Даже после повышения реальный размер прожиточного минимума в Украине значительно выше расчетного. По закону Министерство социальной политики ежемесячно должно пересчитывать ПМ по актуальным ценам. И согласно последним данным, чтобы обеспечить ребенка возрастом до 6 лет минимальным набором товаров и услуг, понадобится как минимум 3 354 грн в месяц, на ребенка старше 6 лет – 4 107 грн, на работоспособного – 4 566 грн, а на пенсионера – 3 017 грн.

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Таким образом, реальный прожиточный минимум почти в два раза выше расчетного. Однако для того, чтобы уравнять эти значения, правительству придется найти источники дополнительных поступлений в бюджет. Таким может стать повышение минимальных зарплат.

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