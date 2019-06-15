Украинцам пересчитают субсидии: когда и как

В Украине с 1 июля прожиточный минимум повысят с 1856 до 1963 грн. Он учитывается при расчете размера субсидий.

Если доход семьи не изменится, то при росте ПМ будет увеличиваться и размер помощи от государства на оплату коммуналки. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма – обязательный платеж за коммуналку, а остальное должна покрыть субсидия.

Субсидия в Украине

Причем учитывается тот размер ПМ, который был по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы. К примеру, при прожиточном минимуме в 1856 грн (действует на данный момент) и общем доходе на трех человек в 10 тыс. грн за коммуналку можно самостоятельно платить 1346 грн, а остальное покроет субсидия. Эта же семья с таким же доходом, но с прожиточным минимумом в 1963 грн (действует с 1 июля) должна заплатить уже 1273 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный планируется запустить уже с 1 марта.

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