Украинцам грозят крупные штрафы: как накажут за неуплату налога на квартиры

У украинцев есть два месяца с момента, как они получили квитанцию, чтобы заплатить налог на недвижимость. По истечении двух месяцев ко всем, кто не уплатил налог будут применяться штрафные санкции.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила юрист Дина Дрыжакова, уточнив при этом, что в случае неуплаты налога к физлицам будут применяться штрафные санкции.

"Согласно Налоговому кодексу, физические лица обязаны заплатить налог в течении 60 дней после получения уведомления. То есть у народа есть почти два месяца. А далее начинаются штрафные санкции. Если задержка до 30 дней - 10% от суммы начисленного налога. А если уже более 30 дней – 20% от суммы начисленного налога", - поясняет Дрыжакова.

Дрыжакова напомнила, что в Налоговом кодексе предусмотрена пеня в размере 120% учетной ставки. На данный момент учетная ставка составляет 17%, а пеня – 20,4%.

Напоминаем, что налогоплательщики, владельцы жилья сами вычисляют сумму налоговой выплаты и указывают ее в декларации. Эти данные поступают в местный орган ГФС, где их поверяют на основе сведений об объекте собственности, зафиксированных в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Если специалисты ГФС обнаружили расхождения между данными из налоговой декларации и Госреестра вещных прав, налогоплательщик получает уведомление-решение с указанием необходимой суммы уплаты.

Владелец недвижимости может потребовать у ГФС уточнения по поводу размер платежа. ГФС опять сверяет данные декларации и Госреестра. Если необходимость коррекции данных обоснована, ГФС утверждает новый размер платежа. Присланное первым решение-уведомление аннулируют и присылают новое — с указанным размером налогового требования.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL. Налог на недвижимость - один из основных источников пополнения местных бюджетов. Для примера, в прошлом году бюджеты Ивано-Франковской области получили 13,5 млн грн налога на недвижимость. Для сравнения, в этой же области собрали всего 15 млн грн налога на прибыль предприятий.

В конце мая украинцы получили первые квитанции по налогу на недвижимость. Платежи закреплены в процентах от минимальной зарплаты и платятся за прошлый год. Учитывая двукратный рост минималки, пропорционально вырастут и суммы в квитанциях.