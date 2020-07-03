Украинцам еще раз пересчитают пенсии: кто получит на 570 грн больше

В Украине в декабре минимальную пенсию повысят на 57 грн – до 1769 грн. Максимальная выплата при этом увеличится на 570 грн и составит 17 тысяч 690 грн.

Об этом говорится в утвержденном бюджете Пенсионного фонда на 2020 год. Вместе с тем вырастут и доплаты для пенсионеров за стаж. Так, за каждый год сверх нормативного стажа (от 30 лет для женщин и 35 – для мужчин) полагается прибавка в размере 1% прожиточного минимума. К примеру, если женщина отработала 40 лет вместо необходимых 30, то она сейчас может рассчитывать на прибавку в 171,2 грн, а с декабря – 176,9 грн. Всего повышение могут ощутить на себе 6,8 млн человек.

Что важно знать о пенсионной системе в Украине:

Первое – пенсионеров больше, чем работников, и ситуация будет ухудшаться

По данным Федерации работодателей, в Украине 10,6 млн работников на 11,3 млн пенсионеров. Правда, есть еще самозанятые и предприниматели. В целом же один работающий содержит своими взносами одного пенсионера.

С минимальной зарплаты в Пенсионный фонд поступает всего 889 грн, а со средней зарплаты – около 1,8 тыс. грн. Разумеется, этих денег катастрофически не хватает. "Дыра" в ПФУ достигает более 170 млрд грн.

Количество пенсионеров будет расти МОТ

Международная организация труда подсчитала, что к 2050-му количество пенсионеров в Украине увеличится на 43,9%. Действующая система при таких обстоятельствах просто разрушится.

Второе – пенсии в Украине сократили в 2017-м, большинство оказалось за пределами бедности

Все будущие пенсии урезали в рамках пенсионной реформы в 2017-м, изменив формулу. Если раньше за каждый отработанный год можно было получить 1,35% расчетного заработка, то сейчас – всего 1%.

К примеру, при средней зарплате (около 10 тыс. грн) и с 30 годами стажа в этом году можно будет получить пенсию в размере 2,3 тыс. грн. А если бы действовали старые правила, то при таких же условиях– 3,1 тыс. грн.

Это привело к тому, что даже со средней зарплатой пенсия будет ниже прожиточного минимума. "Для лиц с заработком, равным средней заработной плате в стране, действующая пенсионная формула обеспечит пенсию, которая будет выше относительной черты бедности и установленного законом прожиточного минимума, но ниже, чем фактический прожиточный минимум", – говорится в отчете МОТ.

Третье – обновленные требования по стажу не выполнит большинство украинцев

Уже с 2027-го, чтобы получить выплату в 60 лет, понадобится как минимум 35 лет стажа. Сейчас с таким стажем всего половина пенсионеров, и ситуация особо не изменится. По оценкам Минсоцполитики, через семь лет около 45% украинцев вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

Стаж украинцев МОТ

Большая проблема – теневая занятость. Около четырех миллионов украинцев работают без официального оформления, взносы в Пенсионный фонд не платят. А еще миллионы часть зарплаты получают в конверте. Все это приводит к тому, что на действующих пенсионеров денег просто не хватает.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое. Если ситуацию никак не изменить, со временем денег на пенсию может просто не хватить.