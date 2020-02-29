Украинцам будут доплачивать на пенсии: как по закону получить прибавку

Украинцы имеют право позже выйти на заслуженный отдых и получить прибавку к выплате. Платить будут за каждый месяц без пенсии.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, если выйти на пенсию позже, размер выплаты можно увеличить. Как напоминает юрист Александр Плахотник, за каждый месяц отсрочки выплаты ее размер увеличивается на 0,5%. При этом, если отсрочить пенсию более чем на 5 лет, прибавка за каждые 12 месяцев составит 0,75%.
С выплатами пенсий на Донбассе есть очень сложный вопрос
К примеру, если выйти на пенсию в 63 года, размер пенсии увеличится на 18%. Важно отметить, что за неполный месяц доплачивать не будут. В законе говорится:
"Лицу, которое приобрело право на пенсию по возрасту в соответствии с настоящим Законом, но после достижения пенсионного возраста изъявила желание работать и получать пенсию с более позднего возраста, пенсия по возрасту назначается с учетом страхового стажа на день обращения за назначением пенсии с повышением размера пенсии по возрасту", – говорится в законе.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2020 г. дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960 г.
Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.
Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.
Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.
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