Стало известно, какую зарплату получил Зеленский в августе

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского в августе 2020 года составила 28 тысяч гривен.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами, сообщили "Українські новини".

"Заработную плату Президенту Украины Владимиру Зеленскому в августе 2020 года начислено в размере должностного оклада – 28 000 гривен. Других составляющих заработной платы (надбавки, премии и тому подобное) Президенту Украины не установлено", – говорится в публикации.

Из начисленной суммы Зеленский заплатил 5460 гривен налогов и сборов, поэтому "чистыми" ему выдали 22540 гривен.

Хотя на время карантина из-за пандемии COVID-19 зарплаты в органах государственной власти были ограничены, но президента это не коснулось, поскольку его зарплата законодательно зафиксирована на уровне 28 тыс. гривен, что ниже ограничения, которое составляет 27,2 тыс. гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине оклад президента составляет 28 тыс. грн, при этом министр, премьер и вице-премрьер-министры имеют оклады в размере около 55 тыс. грн.

В Кабинете министров Украины разработали проект постановления, который изменит критерии выплаты премий членам правительства и позволит каждый квартал получать по две зарплаты в месяц.